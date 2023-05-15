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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan seçim değerlendirmesi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin, "Ülkemizin ciddi bir terör sorunu var. Bunlar hepsi bir cephe olmuşlar, ülkemize karşı, milletimize karşı bir tavır içindeler, Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı tavır içindeler. Bunu da asil milletimiz gördü, görüyor." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Mayıs 2023 15:21, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2023 16:36
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Akar, AK Parti Kayseri İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında, Kayserililere seçim kampanyası boyunca gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.

Kentte yürütülen kampanya kapsamında AK Parti olarak tüm siyasi partileri ziyaret ettiklerini anımsatan Akar, seçimin demokratik, dostça ve kardeşçe yapılması için tüm girişimlerde bulunduklarını anlattı.

Türkiye'nin şu anda ciddi bir beka sorunu olduğuna dikkati çeken Akar, "Ülkemizin ciddi bir terör sorunu var. Bunlar hepsi bir cephe olmuşlar, ülkemize karşı, milletimize karşı bir tavır içindeler, Sayın Cumhurbaşkanı'mıza karşı tavır içindeler. Bunu da asil milletimiz gördü, görüyor. Bizim görevimiz herhangi bir şekilde niye eksik oldu, niye fazla oldu meselesi değil. Demek ki bizim biraz daha çalışmamız lazım, biraz daha anlatmamız lazım. Halka küsmek gibi bir şey söz konusu değil. Vatandaşımız doğrusunu biliyor. Biz vatandaşımızın ferasetine, şuuruna son derece güveniyoruz. Anlatıldıkça, her şey ortaya konuldukça, her şey görüldükçe biz inanıyoruz ki doğru yol bulunacak." diye konuştu.

Bakan Akar, büyük bir azimle, gayretle büyük, güçlü Türkiye için çalıştıklarını, Türkiye'den tüm dünyada beklentiler olduğunu dile getirdi.

Bugün ya da yarın resmi seçim sonuçlar açıklandığında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar cumhurbaşkanı seçilebileceğini belirten Akar, "Değilse de geri kalan dönemde de biz yaptığımız çalışmalarla, yapacağımız çalışmalarla vatandaşımızla daha çok görüşmek, onlara bu meseleyi izah etmek, gerçekleri göstermek suretiyle desteğini alarak, açık ve net bir şekilde, tamamen demokratik teamüller çerçevesinde, güvenli bir şekilde, şeffaf bir şekilde cumhurbaşkanımızın tekrar cumhurbaşkanı seçilmesi için ne varsa yapılacak olanları yaptık, yapmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bir gazetecinin cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın ikinci turda Cumhur İttifakı ile bir ittifak yapıp yapmayacağını sorması üzerine Akar, "Bunlar siyasetin aktörleri, siyasetin faktörleri. Bunlar her şekilde bu denklemde bir şekilde konuşulur, görüşülür. Makul ve mantıklı bir şekilde herkes yerini alır. O konuda bizim hem Cumhurbaşkanımız hem parti genel merkezimiz gerekli temasları yaparlar, konuşurlar, görüşürler, tedbirimizi alırız." ifadelerini kullandı.

Bakan Akar, deprem bölgelerinden AK Parti'ye gelen desteğin sorulması üzerine, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı'mız başta olmak üzere, bakanlarımızın, valilerimizin, kaymakamlarımızın, belediye başkanlarımızın, vatandaşımızın orada yaptığı azimli, kararlı fedakar çalışmaları görmemek gerçekten izansızlık, insafsızlık, ayıp olur. Dolayısıyla vatandaşımız bunu görüyor. Onlar ne kadar fitne fesatla oradaki olayları değiştirerek, çarpıtarak anlatmaya kalksalar dahi ki nitekim orada biz yaptığımız çalışmalarda bir arkadaş çıktı televizyonda dedi ki 'bize hiçbir şey gelmedi.' Ertesi gün arkadaşımla beraber konuştuk 'ama öyle söylemek zorundaydım' dedi. Buna benzer olaylar yaşandı, yaşanıyor. Orada dini, etnik, mezhepsel ayrım asla söz konusu olmadı. Biz orada bir bütün halinde vatandaşlarımıza sarıldık, kucakladık."

AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm de Kayseri'yi Cumhur İttifakı'nın 7 milletvekili ile Ankara'da en güzel şekilde temsil edeceklerini söyledi.

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