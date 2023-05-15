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İtalya Başbakanı: Türk halkının iradesine saygı duyuyoruz

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani: Türk halkının iradesine saygı duyuyoruz"- "(Karadeniz Tahıl Koridoru) Türkiye'nin bağımsız arabuluculuğuna güveniyoruz"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Mayıs 2023 15:58, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2023 16:02
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İtalya Başbakanı: Türk halkının iradesine saygı duyuyoruz

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleriyle ilgili olarak Türk halkının iradesine saygı duyduklarını belirtti.

Tajani, İtalyan Il Messaggero gazetesine verdiği demeçte uluslararası gündemdeki konulara dair değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'de dün cumhurbaşkanı ve genel seçimin yapıldığını anımsatan Tajani, "Türk halkının iradesine saygı duyuyoruz. Türkiye, bizim için NATO'da ve Akdeniz'in istikrarı için ana muhataplardan biri olarak kalmaya devam ediyor." yorumunu yaptı.

Tajani, Ukrayna'daki savaşın uzun sürmesi ve Karadeniz Tahıl Koridoru anlaşmasının uzamamasına ilişkin soruya, "Bu düşünmek istemediğimiz bir senaryo. Yoksulluk içindeki milyonlarca insanın hayatı tehlikede. Sahraaltı Afrika'da ve Afrika'nın merkezindeki ülkelerde, Sudan'daki savaşla beraber göç konusunda çok tehlikeli bir süreci harekete geçirme riski taşıyan bir kriz ortaya çıkabilir." ifadesini kullandı.

Böyle bir durumda tahıl ve temel gıda maddelerinin yokluğundan kaynaklanan istikrarsızlığın Avrupa'ya yönelik yeni bir göç dalgasına yol açacağını kaydeden Tajani, kendisinin bizzat Birleşmiş Milletler'e (BM) Karadeniz Tahıl Koridoru anlaşmasının sürmesi gerektiğini ilettiğini belirtti.

Tajani, "Türkiye'nin bağımsız arabuluculuğuna güveniyoruz." dedi.

Ayrıca Bakan Tajani, gıda güvenliği konusunda BM'nin merkezi Roma'da bulunan Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile beraber temmuz ayında uluslararası bir konferansa ev sahipliği yapacaklarını bildirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İstanbul'da Türkiye, Rusya ve Ukrayna savunma bakan yardımcıları ile BM yetkilileri arasında gerçekleştirilen dörtlü formattaki toplantıya ilişkin, 12 Mayıs'ta "Tahıl anlaşmasının süresinin uzatılması konusunda mutabakata doğru gidiliyor." açıklamasında bulunmuştu.

22 Temmuz 2022'de yapılan Karadeniz Tahıl Anlaşması sayesinde o günden bugüne 30 milyon tahılın ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığı belirtiliyor.

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