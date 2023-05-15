Depremin etkilediği Malatya'da Gençlik Haftası dolayısıyla tören düzenlendi

Seçim 2023
Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için seçim takvimi başladı
Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için seçim takvimi başladı
%0 Faizli Taksitli 20.000 TL!
%0 Faizli Taksitli 20.000 TL!
Sponsorlu İçerik
Yurt dışı oylarında son durum
Yurt dışı oylarında son durum
Seçimlerle ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma
Seçimlerle ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma
2. turda 50 bin yeni seçmen oy kullanacak
2. turda 50 bin yeni seçmen oy kullanacak
Meclise giren ünlü isimler
Meclise giren ünlü isimler
İstanbul'da sandıkların tamamı açıldı: İşte sonuçlar
İstanbul'da sandıkların tamamı açıldı: İşte sonuçlar
YSK Başkanı Yener: Sayılmayan 400 bin oy var
YSK Başkanı Yener: Sayılmayan 400 bin oy var
Borsa günün ilk yarısında yüzde 3,17 değer kaybetti
Borsa günün ilk yarısında yüzde 3,17 değer kaybetti
Saadet Partili isim: Yüzyılın aldatması yaşandı
Saadet Partili isim: Yüzyılın aldatması yaşandı
İtirazlar yarın saat 17'ye kadar yapılabilecek
İtirazlar yarın saat 17'ye kadar yapılabilecek
Ünlü piyanist Fazıl Say artık susacağını açıkladı
Ünlü piyanist Fazıl Say artık susacağını açıkladı
TBMM Genel Kurulu yeni vekillerle ne zaman toplanacak?
TBMM Genel Kurulu yeni vekillerle ne zaman toplanacak?
YSK Başkanı Yener: Veri girişi devam ediyor
YSK Başkanı Yener: Veri girişi devam ediyor
Seçimi en iyi bilen anket şirketleri Optimar ve Sonar oldu
Seçimi en iyi bilen anket şirketleri Optimar ve Sonar oldu
Seçimin ilkleri ve sürprizleri
Seçimin ilkleri ve sürprizleri
Liderlerin memleketinde en çok oyu kim ve hangi parti aldı?
Liderlerin memleketinde en çok oyu kim ve hangi parti aldı?
78 ilde sayım bitti: Oy sayımının devam ettiği iller
78 ilde sayım bitti: Oy sayımının devam ettiği iller
Cumhur İttifakı'nda bir tek Destici, Meclis dışında kaldı
Cumhur İttifakı'nda bir tek Destici, Meclis dışında kaldı
YSK Başkanı: Bu verilere göre, Erdoğan'ın aldığı oy oranı 49,49
YSK Başkanı: Bu verilere göre, Erdoğan'ın aldığı oy oranı 49,49
Cumhurbaşkanı Erdoğan açık ara öndeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan açık ara öndeyiz
Karadeniz'deki illerde Erdoğan silme kazandı
Karadeniz'deki illerde Erdoğan silme kazandı
Fatih Erbakan: Milli görüş 21 yıl aradan sonra yeniden Meclis'te
Fatih Erbakan: Milli görüş 21 yıl aradan sonra yeniden Meclis'te
AK Partili Ali İhsan Yavuz: Panik havasıyla kurumları suçluyorlar
AK Partili Ali İhsan Yavuz: Panik havasıyla kurumları suçluyorlar
YSK Başkanı Yener: Şu anda toplam açılan sandık oranı yüzde 69,12
YSK Başkanı Yener: Şu anda toplam açılan sandık oranı yüzde 69,12
Anadolu Ajansı'ndan iddialara yanıt
Anadolu Ajansı'ndan iddialara yanıt
Sinan Oğan'dan 2. tur açıklaması
Sinan Oğan'dan 2. tur açıklaması
AA verilerine göre Erdoğan yüzde 50'nin altına geriledi
AA verilerine göre Erdoğan yüzde 50'nin altına geriledi
Erdoğan'ın oy kullandığı sandıkta sonuç belli oldu
Erdoğan'ın oy kullandığı sandıkta sonuç belli oldu
Kılıçdaroğlu: Bu gece uyumayacağız halkım
Kılıçdaroğlu: Bu gece uyumayacağız halkım
Ana sayfaHaberler Siyasi

Depremin etkilediği Malatya'da Gençlik Haftası dolayısıyla tören düzenlendi

İl Gençlik ve Spor Müdürü Ebubekir Kayhan:- "Bir çok sporcu ile sporcu ailesini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadık"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Mayıs 2023 16:03, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2023 16:04
Yazdır
Depremin etkilediği Malatya'da Gençlik Haftası dolayısıyla tören düzenlendi

Malatya'da, 15-21 Mayıs Gençlik Haftası ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen tören, İl Gençlik ve Spor Müdürü Ebubekir Kayhan'ın çelenk sunumuyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kayhan, yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle 15-21 Mayıs Gençlik Haftası ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı farklı bir atmosferde kutladıklarını söyledi.

İl müdürlüklerinde çalışan 4 personelin depremlerde hayatını kaybettiğini hatırlatan Kayhan, "Bir çok sporcu ile sporcu ailesini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadık. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle yad ediyorum. Deprem nedeniyle spor salonlarımızda, yaşam merkezlerimizde yaklaşık 10 bin vatandaşımızı misafir ettik. Yurtlarımızda şu an 8 bin 500 depremzede misafir olarak barınmakta. Depremde de pandemi döneminde de tesislerimizi hizmete sunduk. Devletimiz tüm imkanlarıyla her zaman yanımızda." diye konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber