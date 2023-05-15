HÜDA PAR'dan üç isim AK Parti listelerinden milletvekili seçildi

HÜDA PAR, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermiş, genel seçime ise Adalet ve Kalkınma Partisi listelerinden listelerinden 4 isimle girmişti.

AK Parti'nin İstanbul 3. Bölge'de 4. sıradan aday gösterdiği HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu milletvekili seçildi.

Partiden Meclis'e giren diğer isimler ise AKP'nin Gaziantep'te 6. sıradan aday gösterdiği HÜDA PAR Genel Sekreteri Şehzade Demir ve Mersin'de 4. sıradan aday gösterdiği HÜDA PAR Diyarbakır İl Başkanı Faruk Dinç oldu.

AK Parti'nin Batman'da 2. sıradan aday gösterdiği olan HÜDA PAR Sözcüsü Serkan Ramanlı ise Meclis'e giremedi.