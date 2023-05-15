TBMM'de temsil edilecek 15 partiden 8'inin genel başkanları milletvekili olarak görev yapacak

28. Dönemde TBMM'de yer alacak 15 partiden 8'inin genel başkanları, milletvekili olarak Meclis'te görev yapacak.

Dün gerçekleştirilen 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin olmayan sonuçlarına göre yeni dönemde TBMM'de yer alacak partiler ile 600 milletvekili belli oldu.

Resmi olmayan sonuçlara göre yeni parlamentoda AK Parti, CHP, Yeşil Sol Parti, MHP, İYİ Parti, DEVA, Gelecek, Saadet Partisi, Yeniden Refah Partisi, Türkiye İşçi Partisi (TİP), Hüda-Par, Demokrat Parti (DP), Türkiye Değişim Partisi (TDP), DSP ve HDP olmak üzere 15 parti temsil edilecek.

Yeni dönemde TBMM'de, cumhurbaşkanı adayları AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekili olarak yer almayacak. Böylece, 14 Kasım 2002'deki seçimlerin ardından üst üste 6 dönemdir milletvekili olarak görev yapan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 28. Dönem'de parlamentoda yer almayacak.

Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra milletvekili adayı olmayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Millet İttifakı'nın çatısı altında seçimlere giren DEVA, Gelecek ve Saadet partilerinin genel başkanları da TBMM'de görev yapamayacak.

27. Dönem'de partilerini parlamentoda temsil eden BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, aday oldukları illerden seçilemedikleri için bu dönemde parlamenter olarak görev alamayacak.

- Devlet Bahçeli ve Erkan Baş yeni dönemde Meclis'te de olacak

Memleketi Osmaniye'den yeniden milletvekili seçilen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yanı sıra TİP Genel Başkanı Erkan Baş, yeni dönemde de Meclis'te görev yapacak.

28. Dönemde TBMM'de ilk kez temsil edilecek 4 partinin genel başkanı da milletvekili oldu.

Cumhur İttifakı çatısı altında seçimlere giren Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Muhammed Fatih Erbakan İstanbul 2. bölgeden; Hüda-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu İstanbul 3. bölgeden ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal İstanbul 2. bölgeden milletvekili seçildikleri için yeni dönemde Meclis'te yer alacak.

Yeşil Sol Parti Eş Genel Başkanları Çiğdem Kılıçgün Uçar İstanbul 3. bölgeden, İbrahim Akın İzmir 2. bölgeden; TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül de Erzincan'dan milletvekili seçildi.

Öte yandan Anayasa Mahkemesinde açılan kapatılması istemli davada süreç devam eden HDP'nin eş genel başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar da Yeşil Sol Parti listelerinden milletvekili seçildi.

- Partilerin grup başkanları ve başkanvekilleri de değişiyor

TBMM'de yeni dönemde partilerin grup başkanı ve grup başkanvekillerinde de değişiklik olacak.

27. Dönemde AK Parti Grup Başkanı olarak görev yapan İsmet Yılmaz ile Grup Başkanvekilleri Mustafa Elitaş, Yılmaz Tunç ve Bülent Turan; İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu; CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç milletvekili adayı olmadıkları için 28. Dönem'de parlamentoda bulunmayacak.

Geçen dönemde AK Parti Grup Başkanvekili olarak görev yapan Özlem Zengin ve Muhammed Emin Akbaşoğlu; CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay ve Özgür Özel; MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Muhammed Levent Bülbül; İYİ Parti Grup Başkanvekilleri Müsavat Dervişoğlu ve Erhan Usta bu dönemde de Meclis'te yer alacak.

27. Dönem'de HDP Grup Başkanvekili olarak görev yapan Meral Danış Beştaş ve Hakkı Saruhan Oluç, yeni dönemde Yeşil Sol Parti'den milletvekili olarak yeni parlamentoda olacak.