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Meclis 28'inci Döneme hazırlanıyor

28. Dönem parlamentosunun ilk oturumunda, en yaşlı üye sıfatını taşıyan MHP Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli'nin Geçici Başkanlık görevini yapması bekleniyor- Yeni parlamentoda 479 erkek, 121 kadın milletvekili görev yapacak- Parlamentonun en genç milletvekili, 25 yaşındaki AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir olacak

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Mayıs 2023 18:34, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2023 18:36
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Meclis 28'inci Döneme hazırlanıyor

28. Yasama Döneminin ilk Genel Kurul toplantısının açılışını, en yaşlı üye sıfatını taşıyan MHP Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli'nin, Geçici Başkanlık görevi ile yapması bekleniyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 14 Mayıs Milletvekili Genel Seçiminin kesin olmayan sonuçlarına göre, 28. Yasama Döneminde TBMM'de 30 yaş altında 5 milletvekili görev yapacak.

Buna göre, yeni yasama döneminde AK Parti 30 yaş altında 4 milletvekilini Meclis'e taşırken, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) bir milletvekili ile Meclis'te yer alacak.

Ankara 1. Bölge 4. sıradan milletvekili adayı gösterilen AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları AR-GE ve Eğitim Başkanı Zehranur Aydemir (25) parlamentonun en genç milletvekili olacak.

24 Haziran 2018 Milletvekili Seçiminde İstanbul 3. Bölgeden milletvekili çıkardığı Rümeysa Kadak ile parlamentoda en genç milletvekiline sahip olan AK Parti, 28. yasama döneminde de bu özelliğini korumuş oldu.

İstanbul 3. Bölgeden milletvekili seçilen Rümeysa Kadak'ın (27) yanı sıra AK Parti Gaziantep İl Gençlik Kolları Başkanı Mesut Bozatlı (29) ve İzmir 2. Bölgeden milletvekili seçilen AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan da (30) parlamentodaki yerini almış olacak.

Yeşil Sol Parti'den ise Mardin'den aday gösterilen 28 yaşındaki psikolog Beritan Güneş Altın genç milletvekilleri arasında yer buldu.

- Bahçeli'nin Geçici Başkanlık görevini yürütmesi bekleniyor

En yaşlı milletvekili olan MHP Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli'nin, yasama döneminin birinci birleşiminin ilk oturumundan başlayarak, Meclis Başkanı seçimi yapılıncaya kadar Geçici Başkanlık görevini yapması bekleniyor. Geçici Başkan, yeni başkan seçimine kadar Meclis Başkanı yetkilerine sahip olacak.

Yeni parlamentoda Devlet Bahçeli'nin yanı sıra en yaşlı üye olarak, aynı yıl doğumlu olan Yeşil Sol Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar ile CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici de yer alacak.

Bu arada, 28. Dönem Parlamentosunda 479 erkek, 121 kadın milletvekili görev yapacak.

AK Parti'den 50, MHP'den 4, CHP'den 30, İYİ Partiden 6, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nden (Yeşil Sol) 30, Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) ise 1 kadın milletvekili Meclis'te yer alacak.

- Avukatlar çoğunlukta

Yeni parlamentoda hekimden sosyoloğa, sporcudan pilota, öğretmenden çiftçiye birçok meslek grubundan milletvekilli görev yapacak.

Milletvekillerinin çoğu avukatlık mesleğinden gelirken, bunu, mühendisler izliyor.

28. Yasama Dönemi parlamentosunda iş insanı, doktor, diş hekimi, gazeteci, eczacı, ekonomist, arkeolog, hemşire ve fizyoterapist milletvekilleri de yer alacak.

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