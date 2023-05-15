LGBT temalı formayı giymeyen Mustafa Muhammed'e para cezası verildi

Kulüpten yapılan açıklamada, ligin 35. haftasında, deplasmanda Toulouse ile 0-0 berabere kalınan maç öncesinde Mısırlı oyuncunun, kişisel gerekçelerle söz konusu formayı giymeyi reddettiği ve kadrodan çıkarıldığı belirtildi.

Nantes'ın ligde kalma mücadelesi verdiği süreçte 25 yaşındaki oyuncunun tavrının profesyonel bulunmadığı vurgulanan açıklamada, bugün yapılan yönetim kurulu toplantısının ardından futbolcuya para cezası verilmesinin kararlaştırıldığı ve elde edilecek tutarın, Fransa merkezli homofobi ile ilgilenen LGBT destek kuruluşu "SOS Homophobie"ye bağışlanacağı ifade edildi.

Öte yandan, yaşananlar nedeniyle maç öncesi ve sonrasında Muhammed ve ailesine yollanan tehdit mesajlarının da şiddetle kınandığı kaydedildi.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Muhammed, "Toulouse-Nantes maçına çıkmadım. Bu konuyu tartışmak istemiyorum ama kendi görüşümü belirtmek zorundayım. Tüm farklılıklara saygı duyuyorum. Tüm inançlara saygı duyuyorum. Bu saygı, diğerlerini de kapsar, ancak kişisel inançlarıma saygıyı da içerir. Kökenim, kültürüm ve inançlarımın önemi nedeniyle bu kampanyaya katılamadım. Umarım kararıma saygı duyulur." değerlendirmesinde bulundu.

Nantes'ta bu sezon tüm kulvarlarda 48 maçta görev alan Mustafa Muhammed, 11 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.