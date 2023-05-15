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'Şu anda bizim ihtiyacımız olan şey kararlılıktır, iradedir, sabırdır, umuttur ve çalışmaktır'

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Şu anda bizim ihtiyacımız olan şey kararlılıktır, iradedir, sabırdır, umuttur ve çalışmaktır." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Mayıs 2023 18:50, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2023 18:51
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'Şu anda bizim ihtiyacımız olan şey kararlılıktır, iradedir, sabırdır, umuttur ve çalışmaktır'

Davutoğlu, partisinin sosyal medya hesabından yayınlanan açıklamasında, dün gerçekleştirilen oylamada, seçmenlerin az bir farkla da olsa "statükoya" hayır dediğini ve değişim talebini sandıklara yansıttığını savundu.

Kullanılan her bir oyun kendileri için kutsal olduğunu ve sandıkta verilen mesajı aldıklarını ifade eden Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhur İttifakı seçmenine bir kez daha düşünme çağrısında bulundu.

Terör, din ve inanç özgürlüğü ile başta savunma sanayi olmak üzere devletin güç ve kapasitesinin zaafa uğratılması konularındaki kaygılar konusunda her türlü teminatı vermeye hazır olduklarını belirten Davutoğlu, Millet İttifakı seçmenine de seslendi.

Davutoğlu şunları kaydetti:

"Gün tereddüt günü değil, otoriter yolsuzluk düzenine dayalı statükoya karşı çıkan toplumun yüzde 50'sinden fazlasının hakkını ve hukukunu koruma günüdür. Buna öncülük etmek genel başkanlar olarak bizim için tarihi bir sorumluluktur. Daha önce birçok seçimi zaferle sonuçlandırmış, yenilgi zannedilen süreçlerden başarıyla çıkmış biri olarak söylüyorum. Şu anda bizim ihtiyacımız olan şey kararlılıktır, iradedir, sabırdır, umuttur ve çalışmaktır. Hani milli maçlarda dediğimiz gibi biz bitti demeden bu süreç bitmeyecek."

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