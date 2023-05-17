Ustalık Telafi Programı Beceri Sınavları hangi şartlarda farklı zamlarda yapılabilir?

Seçim 2023
Muharrem İnce paylaşımları nedeniyle şüphelilerden biri tutuklandı
Muharrem İnce paylaşımları nedeniyle şüphelilerden biri tutuklandı
Bankaların kredi uygulamaları konut satışlarını frenliyor
Bankaların kredi uygulamaları konut satışlarını frenliyor
TÜİK, ilk çeyrek işsizlik verilerini açıkladı
TÜİK, ilk çeyrek işsizlik verilerini açıkladı
9 ilde FETÖ operasyonu: Görevde olanlar dahil 15 gözaltı
9 ilde FETÖ operasyonu: Görevde olanlar dahil 15 gözaltı
CHP'li belediye depremzedeleri önce kovdu, sonra geri adım attı
CHP'li belediye depremzedeleri önce kovdu, sonra geri adım attı
Türkiye ekonomisine dört koldan saldırı
Türkiye ekonomisine dört koldan saldırı
Geçici Meclis Başkanı Devlet Bahçeli olacak
Geçici Meclis Başkanı Devlet Bahçeli olacak
Depremzeden muhalefete tepki: Oy için mi yardım ettiniz?
Depremzeden muhalefete tepki: Oy için mi yardım ettiniz?
Kabineden Meclis yönetimine: İkinci tur sonrası yemin edecekler
Kabineden Meclis yönetimine: İkinci tur sonrası yemin edecekler
AK Parti Isparta'da milletvekili sayısının ikiye yükseldiğini duyurdu
AK Parti Isparta'da milletvekili sayısının ikiye yükseldiğini duyurdu
2'si öğrenci 4 kişinin boğulduğu olayda öğretmenlere soruşturma
2'si öğrenci 4 kişinin boğulduğu olayda öğretmenlere soruşturma
'Şartlarımız kabul edilirse, hükümetin içinde de yer alabiliriz'
'Şartlarımız kabul edilirse, hükümetin içinde de yer alabiliriz'
Erdoğan: Miting düşünmüyorum, depremzedelerle buluşacağım
Erdoğan: Miting düşünmüyorum, depremzedelerle buluşacağım
Şentop: Bakanlar yemin etmediği sürece görevlerine devam edebilir
Şentop: Bakanlar yemin etmediği sürece görevlerine devam edebilir
14 Mayıs seçimlerinin rutin itiraz süreçleri devam ediyor
14 Mayıs seçimlerinin rutin itiraz süreçleri devam ediyor
'Bazı partilerin oyu sisteme yanlış girildi' iddiasına açıklama
'Bazı partilerin oyu sisteme yanlış girildi' iddiasına açıklama
Dört ilde seçim sonuçlarına itiraz edildi
Dört ilde seçim sonuçlarına itiraz edildi
Merkez Bankası'ndan kredi kartıyla avans çekimi için yeni karar
Merkez Bankası'ndan kredi kartıyla avans çekimi için yeni karar
Meclis giremeyen ünlü isimler
Meclis giremeyen ünlü isimler
Erdoğan, Cumhur İttifakı liderleriyle bir araya geldi
Erdoğan, Cumhur İttifakı liderleriyle bir araya geldi
Üniversiteden 'resmi plaka' ile ilgili basın açıklaması
Üniversiteden 'resmi plaka' ile ilgili basın açıklaması
Oy verme süresi 2 gün olan ülkelerde süre 5 güne çıkartıldı
Oy verme süresi 2 gün olan ülkelerde süre 5 güne çıkartıldı
2'nci tur için yurt dışı oy verme tarihleri belli oldu
2'nci tur için yurt dışı oy verme tarihleri belli oldu
Deprem bölgesinde KPSS ücreti kararı
Deprem bölgesinde KPSS ücreti kararı
YDUS sonuçları açıklandı
YDUS sonuçları açıklandı
Şırnak'ta 3 jandarma personeli şehit, 1 güvenlik korucusu ağır yaralı
Şırnak'ta 3 jandarma personeli şehit, 1 güvenlik korucusu ağır yaralı
Gazeteci Kemal Öztürk'ten YSK üyelerine alkış
Gazeteci Kemal Öztürk'ten YSK üyelerine alkış
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı liderleriyle görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı liderleriyle görüşecek
Sözcü Kalın: İkinci tur bizim için daha kolay olacak
Sözcü Kalın: İkinci tur bizim için daha kolay olacak
Toç Bir-Sen 'Rakamlarla Tarım Sektörü 2023' kitabını güncelledi
Toç Bir-Sen 'Rakamlarla Tarım Sektörü 2023' kitabını güncelledi
Ana sayfaHaberler Eğitim

Ustalık Telafi Programı Beceri Sınavları hangi şartlarda farklı zamlarda yapılabilir?

Milli Eğitim Bakanlığı, Ustalık telafi programına kayıt olup eğitimlerini tamamlayan ve beceri sınavına girecek öğrenci sayısının fazla olması ve aynı dönemde MEB Önceki Öğrenmelerin Tanınması, Denklik ve Ölçme Değerlendirme İşlemleri ile İlgili Usul ve Esaslara İlişkin Yönergenin kapsamında başvuru yapan adayların da beceri sınavlarının yapılması nedeniyle yoğunluk yaşanacağı, bu nedenle de ustalık telafi programına kayıtlı öğrencilerin beceri sınavlarının her zaman yapılabilip yapılmayacağının görüş yazısı yayımladı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 17 Mayıs 2023 12:00, Son Güncelleme : 17 Mayıs 2023 11:32
Yazdır
Ustalık Telafi Programı Beceri Sınavları hangi şartlarda farklı zamlarda yapılabilir?

MEB Önceki Öğrenmelerin Tanınması, Denklik ve Ölçme Değerlendirme İşlemleri ile İlgili Usul ve Esaslara İlişkin Yönergenin; "Sınav dönemleri ve ölçme değerlendirme yerleri" başlıklı 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında; "Kalfalık ve ustalık sınavları, her yıl şubat, nisan, haziran, ağustos, ekim ve aralık aylarında, il milli eğitim müdürlüklerince il merkezi ve ilçelerde belirlenen okul/kurum veya işletmelerde gerçekleştirilir. İhtiyaç halinde, Bakanlık tarafından belirlenen alan ve illerde her ay sınav yapılabilir.",

"Sınav komisyonu kuruluşu ve sınavların uygulanışı" başlıklı 12 nci maddesinin onuncu fıkrasında; "Beceri sınavı komisyonu üyeleri, gerektiğinde sınav gününden bir gün önce sınav komisyon başkanı veya görevlendireceği müdür yardımcısının başkanlığında toplanarak, sınavın uygulanışı ile ilgili esas ve usulleri belirler. Mesleğin özelliğine ve sınav ortamının kapasitesine göre beceri sınavları 10 (on) kişiye kadar bir oturum olacak şekilde planlanabilir. Sınava girecek aday sayısının fazla olduğu alan/dallar için birden fazla komisyon oluşturulabilir." hükümleri bulunmaktadır.

13.10.2021 tarihli ve E-59917357-101.03-34541388 sayılı yazımızın 6 ncı maddesinde; "Öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı Önceki Öğrenmelerin Tanınması, Denklik ve Ölçme Değerlendirme İşlemleri İle İlgili Usul Ve Esaslara İlişkin Yönerge hükümlerine göre yapılan ustalık beceri sınavına, eğitimlerini tamamladıkları tarih itibariyle açılacak ilk sınav döneminde alınabileceklerdir." İfadesi yer almaktadır.

Bu bilgiler ışığında Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 09.05.2023 tarih ve 75894996 sayılı görüş yazısında; "Bu kapsamda; beceri sınavlarının, sınavına girecek öğrenci ve aday sayısının fazla olması nedeniyle MEB Önceki Öğrenmelerin Tanınması, Denklik ve Ölçme Değerlendirme İşlemleri ile İlgili Usul ve Esaslara İlişkin Yönergenin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen sınav dönemlerinde bitirilemeyeceği durumlarda, ustalık telafi programına kayıtlı öğrenciler ile sınırlı olmak kaydıyla ve bir meslek dalında en az 10 (on) öğrencinin sınava girecek olması halinde, Yönergenin 11 nci maddesi kapsamında oluşturulan il sınav komisyonu kararı ve il milli eğitim müdürlüğünün onayı ile diğer aylarda da beceri sınavı yapılabilecektir." açıklamalarına yer verilmiştir.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber