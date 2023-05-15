Kılıçdaroğlu, veri akışından sorumlu başkanı görevden aldı

CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel 14 Mayıs seçimlerinin ardından Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kararıyla görevden alındı.

Kılıçdaroğlu'nun Adıgüzel'i görevden alma gerekçesinin seçim akşamı sandıkların açılmasıyla veri akışının yönetilememesinin olduğu öğrenildi.

CHP'li Adıgüzel yaklaşık 8 yıldır CHP'de seçim güvenliği konusunda yürütülen çalışmalardan sorumluydu.

'TEKNİK AKSAKLIK YAŞANMAMASINA RAĞMEN AYRILIYORUM'

Adıgüzel kararın ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kamuoyunda oluşan olumsuz kanaat nedeniyle, seçim akşamı sistemlerimiz çalışmasına ve hiçbir teknik aksaklık yaşanmamasına rağmen, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim sürecine zarar vermemek adına 2018 yılından bu yana sürdürdüğüm görevimden ayrılıyorum" dedi ve şu metni paylaştı: "13. Cumhurbaşkanı Adayımız ve birlikte yürümekten onur duyduğum Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim sürecine zarar vermemek adına 2018 yılından bu yana sürdürmekte olduğum, Cumhuriyet Halk Partisi Bilgi ve İletişim Teknolojileri'nden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevimden, kamuoyunda oluşan olumsuz kanaat nedeniyle, seçim akşamı sistemlerimiz çalışmasına ve hiçbir teknik aksaklık yaşanmamasına rağmen ayrılıyorum."