BİLSEM Yaz Okulu Destekleme Ve Yetiştirme Kursları E-Kılavuzu ve Takvimi yayınlandı

Milli Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesinin "Kurs merkezi ve kurs açma yetkisi" başlıklı 5. maddesi 10. fıkrasındaki; "(10)Bilim ve sanat merkezlerinde bilim ve sanat alanlarında yaz okulu açılabilir. Açılacak yaz okulları ile ilgili iş ve işlemler Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanacak Yaz Okulları Uygulama Kılavuzu hükümleri doğrultusunda yürütülür." hükümleri gereğince bilim ve sanat merkezlerinde açılacak "Yaz Okulu Kapsamında Destekleme ve Yetiştirme Kursları" ile ilgili usul ve esasları kapsayan Bilim ve sanat merkezleri yaz okulu kapsamında destekleme ve yetiştirme kursları iş ve işlemlerine ilişkin kılavuz yayınlandı.

2022-2023 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ (BİLSEM) YAZ OKULU DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI TAKVİMİ

BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ (BİLSEM) YAZ OKULU DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI e-KILAVUZU için tıklayınız.

Ahmet KANDEMİR