Kılıçdaroğlu'nu 7 puan önde bekleyen Berna Laçin'den skandal seçim tepkisi

Oyuncu Berna Laçin, sosyal medya hesabından seçim sonuçlarına ilişkin sert ifadeler kullandı. Laçin'in sözlerine kısa süre içerisinde tepki yağdı.

Türkiye'de milyonlarca vatandaş dün, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimi için sandık başına gitti. Sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimi önde tamamladı.

Sık sık siyasi açıklamalar yapan ve bu açıklamalarla gündem olan oyuncu Berna Laçin, seçim sonucuna sosyal medya hesabından isyan etti.

Laçin, Twitter hesabından "Halklar müstehak oldukları şekilde yönetilir demişler, Allah müstehakımızı versin..." ifadeleriyle sonuçları beğenmediğini belli ederken, bu ifadelerin ardından ünlü oyuncuya tepkiler geldi.

Laçin, tepki alan paylaşımının ardından ise "Siyasetçiler yüzünden birbirinizi kırmayın, hakaret etmeyin. Değmez ve gereksiz" yazısını paylaşarak 'Doğru söz' dedi.