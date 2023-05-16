Destekleme Ve Yetiştirme Kursları Ve Yaz Okulları E-Kılavuzu ve iş akış takvimi yayınlandı
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel örgün eğitim kurumlarında öğrenim gören istekli öğrenciler ile örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun olanlara verilecek destekleme ve yetiştirme kursları ile ilgili usul ve esasları kapsayan e-Kılavuz ve iş akış takvimi.
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 16 Mayıs 2023 16:00, Son Güncelleme : 16 Mayıs 2023 11:56
DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI e-KILAVUZU için tıklayınız.
2022-2023 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI YAZ DÖNEMİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI VE YAZ OKULLARI İLE 2023-2024 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI İŞ AKIŞI
Ahmet KANDEMİR