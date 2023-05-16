16 Mayıs 2023'den önemli gündem başlıkları.

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Esenler, Bayrampaşa, Zeytinburnu, Fatih, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa ve Sultangazi'de ilçe ziyaretleri yapacak.

1- Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin yansımaları takip ediliyor.

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