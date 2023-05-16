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16 Mayıs 2023'den önemli gündem başlıkları

16 Mayıs 2023'den önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Mayıs 2023 00:14, Son Güncelleme : 16 Mayıs 2023 00:17
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16 Mayıs 2023'den önemli gündem başlıkları

1- Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin yansımaları takip ediliyor.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Esenler, Bayrampaşa, Zeytinburnu, Fatih, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa ve Sultangazi'de ilçe ziyaretleri yapacak.

(İstanbul/10.00-18.30)

2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ODTÜ Teknokent'te Eğitim Teknolojileri Kuluçka ve İnovasyon Merkezi açılışına katılacak.

(Ankara/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mart ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcunu açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayı konut satış istatistikleri ile tarım ürünleri üretici fiyat endeksini duyuracak.

(Ankara/10.00)

SPOR

1- Futbolda UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk finalisti, Inter-Milan yarı final rövanş mücadelesiyle belli olacak.

(Milano/22.00)

2- Spor Toto Süper Lig'in 34. hafta mücadelesi başlayacak; Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa, Corendon Alanyaspor-Arabam.com Konyaspor ve İstanbulspor-Galatasaray maçları yapılacak.

(Sivas/17.00/Antalya/İstanbul/20.00)

3- Spor Toto 1. Lig'de 37. haftanın tüm maçları yapılacak. Hafta, Yılport Samsunspor-Bodrumspor, Dyorex Boluspor-Eyüpspor, Gençlerbirliği-Sakaryaspor, Göztepe-Çaykur Rizespor, Altınordu-Erzurumspor FK, Tuzlaspor-Manisa FK, Pendikspor-Beyçimento Bandırmaspor karşılaşmalarına sahne olacak.

(Samsun/Bolu/Ankara/17.00/İzmir/17.00/17.00/İstanbul/17.00/17.00)

4- TFF 2. Lig gruplarında 37. hafta, TFF 3. Lig gruplarında 33. hafta maçları yapılacak.

5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasından ertelenen maçta Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek.

(İstanbul/19.00)

6- Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin play-off final serisinde Alanya Belediyespor Antalya Güneşi ile İzmit Belediyespor, üçüncü maçta karşıya gelecek.

(Antalya/18.00)

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