16 Mayıs 2023'den önemli gündem başlıkları
16 Mayıs 2023'den önemli gündem başlıkları.
1- Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin yansımaları takip ediliyor.
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Esenler, Bayrampaşa, Zeytinburnu, Fatih, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa ve Sultangazi'de ilçe ziyaretleri yapacak.
(İstanbul/10.00-18.30)
2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ODTÜ Teknokent'te Eğitim Teknolojileri Kuluçka ve İnovasyon Merkezi açılışına katılacak.
(Ankara/11.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mart ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcunu açıklayacak.
(Ankara/10.00)
2- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayı konut satış istatistikleri ile tarım ürünleri üretici fiyat endeksini duyuracak.
(Ankara/10.00)
SPOR
1- Futbolda UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk finalisti, Inter-Milan yarı final rövanş mücadelesiyle belli olacak.
(Milano/22.00)
2- Spor Toto Süper Lig'in 34. hafta mücadelesi başlayacak; Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa, Corendon Alanyaspor-Arabam.com Konyaspor ve İstanbulspor-Galatasaray maçları yapılacak.
(Sivas/17.00/Antalya/İstanbul/20.00)
3- Spor Toto 1. Lig'de 37. haftanın tüm maçları yapılacak. Hafta, Yılport Samsunspor-Bodrumspor, Dyorex Boluspor-Eyüpspor, Gençlerbirliği-Sakaryaspor, Göztepe-Çaykur Rizespor, Altınordu-Erzurumspor FK, Tuzlaspor-Manisa FK, Pendikspor-Beyçimento Bandırmaspor karşılaşmalarına sahne olacak.
(Samsun/Bolu/Ankara/17.00/İzmir/17.00/17.00/İstanbul/17.00/17.00)
4- TFF 2. Lig gruplarında 37. hafta, TFF 3. Lig gruplarında 33. hafta maçları yapılacak.
5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasından ertelenen maçta Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek.
(İstanbul/19.00)
6- Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin play-off final serisinde Alanya Belediyespor Antalya Güneşi ile İzmit Belediyespor, üçüncü maçta karşıya gelecek.
(Antalya/18.00)