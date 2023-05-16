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CHP seçmenini aldatan Fatih Altaylı özür dilemedi

14 Mayıs akşamı saat 22:58'te, "Büyük bir ihtimalle Kılıçdaroğlu seçimi önde bitirecek. Net olmayan %50'yi aşıp aşamayacağı." diyerek CHP seçmenini aldatan gazeteci Fatih Altaylı, tüm tepkilere rağmen özür dilemedi

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Mayıs 2023 00:16, Son Güncelleme : 16 Mayıs 2023 00:18
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CHP seçmenini aldatan Fatih Altaylı özür dilemedi

Türkiye 14 Mayıs'ta bir seçimi daha geride bıraktı. Seçim gecesi CHP adına açıklama yapan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 81 ilde önde olduğunu söylese de, sandıklardan Erdoğan'ın önde çıktığı görüldü.

Gazeteci Fatih Altaylı da seçim gecesi CHP seçmenini aldatan gazetecilerden oldu. Fatih Altaylı, 14 Mayıs gecesi saat 22:50'de seçim sonuçları büyük oranda belli olmasına rağmen "Büyük bir ihtimalle Kılıçdaroğlu seçimi önde bitirecek. Net olmayan %50'yi aşıp aşamayacağı." şeklinde paylaşımda bulundu. Altaylı'nın 9 milyon görüntüleme alan bu paylaşımının o saatte doğru olmadığı Anadolu Ajansı verileriyle ortadaydı. Bir çok takipçisi Fatih Altaylı'ya sosyal medyadan tepki göstererek özür dilemesini talep etmesine rağmen Altaylı tepkileri görmezden geldi.

Ak Parti MKYK üyesi Mücahit Birinci, Fatih Altaylı'ya tepki göstererek "Sorun topyekün aldatma sorunu. 2 senedir TV yayınlarında, köşelerinde CHP seçmenini aldattılar. Biz her partinin seçmenini bunlardan fazla düşünüyoruz, zira kandırmıyoruz. Her seçim zaferimizden sonra, bunun tadını çıkarmaktan çok, maalesef bu tezgahçılar tarafından aldatılan." dedi.

Kon TV yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tatlısu da "Şimdi oturup seni saygıyla nasıl dinleyeceğiz. Adam 3.000.000 (üç milyon) fark atıyor. Sen hala Kılıçdaroğlu önde diyorsun. Kim izler öngörüsüz gazeteciyi? Eee kitle müsait sen de haklısın." paylaşımında bulundu.
Reha Muhtar ise tepkisini "Bu Adam Gazeteci mi? Emin misiniz?.. Son Kararınız mı?.." şeklinde ifade etti.

Mehmet Batar ise "Sandıklar açıldıktan 4-5 saat sonra bile seçim sonucunu tahmin edemeyen adamlar gece gündüz siyasi analiz yapıyor Allah'ım öldürecek bu ülke beni" dedi.

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