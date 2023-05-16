Karaman'da su kanalına düşen otomobilin sürücüsü öldü
Karaman'da su kanalına düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Mayıs 2023 07:11, Son Güncelleme : 16 Mayıs 2023 07:34
Şükrü Aksay (28) idaresindeki 42 ABL 163 plakalı otomobil, Çeltek Mahallesi Türk Dünyası Kültür Parkı yakınındaki sulama kanalına düştü.
Sürücü Aksay olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil vinç ile kanaldan çıkarıldı.
Aksay'ın cesedi otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.