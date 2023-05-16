15 partiye denk geçersiz oy çıktı

Yapılan hesaplamalara göre bu oylar geçersiz sayılmasaydı, oransal olarak adaylar arasında paylaştırıldığında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçimi ilk turda kazanabiliyordu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise bu oyların tamamını dahi alsa yüzde 50'yi geçmeyi başaramıyordu. Çünkü, iki aday arasındaki yaklaşık 2,5 milyon oy farkı kapanamıyordu. Benzer bir durum milletvekili seçiminde de kendini gösterdi. Buradaki oyların 1 milyon 385 bin 875'i geçersiz sayıldı. Bu sayı, bağımsız adayların oyları da dahil olmak üzere seçime giren 15 partinin aldığı toplam oya denk geldi. 2018'deki Milletvekili Genel Seçimi'nde geçersiz oy sayısı ise 1 milyon 52 bin 269'du. Bu arada, 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde geçersiz oy sayısı, 1 milyon 129 bin 332 olmuştu.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ-