İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu'ndan Erdoğan'a tebrik

Tüm Türkiye'nin merakla beklediği 14 Mayıs seçimleri geride kaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 49.5, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise yüze 44.89 oy olduğu seçimler ikinci tura kaldı. Türkiye 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığ Seçimleri için tekrar sandık başına gitmeye hazırlanırken eski İYİ Parti'li Yavuz Ağıralioğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik geldi.

Partisinin Millet İttifakı'ndaki terör desteğine tepki göstererek istifa eden Yavuz Ağıralioğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Cumhur İttifakı ve Erdoğan'ı tebrik ederek, "Millet iradesinin ilk aşaması tecelli etti. Vatana, millete hayırlı olsun. Bu ekonomik zorluğa rağmen; Türk Milleti'nin, parlamento çoğunluğunu teslim ettiği Cumhur İttifakı'nı ve ilk turu birincilikle bitiren Sayın Cumhurbaşkanını tebrik ediyorum." dedi.

"İkinci turun, hem demokrasimiz hem de seçimlerimiz ile alakalı yurt dışından olumsuz algı yapanlara karşı, çok ciddi bir imkan ve cevap mahiyetinde olacağına inanıyorum" diyerek sözlerinde devam eden Ağıralioğlu, "Yeni tecrübe edeceğimiz bir süreç olması itibarıyla da milletin dertlerinin daha iyi duyulması, milletin önceliklerinin daha iyi görülmesi adına, yanlışlardan ders çıkarmak ve doğruları kuvvetlendirmek imkanını da doğuracaktır. Bu da milletimiz için hayırlıdır. Muhalefet partilerinin durumunu değerlendirirken; muhalif seçmenin rencide edilmemesi, memleket ile alakalı endişe ve temennilerinin duyulması, gayretlerinin görülmesi de iktidarın sorumluluk alanındadır. Buna dikkat etmek açısından da toparlayıcı olabilir. Süreç, Türk Milleti'nin terazisindedir. Sonuçlar şimdiden hayırlı olsun." dedi.

MUHALEFETE TEPKİ

Ağıralioğlu, terör destekçiliği üzerinden muhalefete yüklenerek, "Milletini duyanlar, istişareye açık olanlar ve milletinin değerleriyle çatışmayanlar, seçimlerde milletinin desteğine mazhar olurlar!

Biz, tenkitlerimizi ve itirazlarımızı kamuoyuyla paylaşmıştık. Bu şerhlerimizin haklı çıktığı; terör örgütlerine mesafesizliğin, dayatma ve baskıların Türk Milleti nezdinde güvensizliğe, tepkiye sebep olduğu bir seçim sonucu ortaya çıkmıştır.

Milletimizin kırmızı çizgilerinin ve hassasiyetlerinin dikkate alınmadığı takdirde neticenin ne olacağını, bilhassa yanlışta ısrarla direten muhalefet partileri de görmüştür ve gereken dersi de çıkarmışlardır diye temenni ediyorum!

Bundan sonra, daha çok; bir parti kavgasından ziyade, bir memleket mücadelesi ve milletimizin birikmiş problemlerinin, ekonomik zorluklarının çözüleceği, memleket yükü çekecek bir siyasi iklim lazımdır.

Allah, devletimize ve milletimize zeval vermesin." dedi.