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Seküler milliyetçilik yükselişte

Seçim öncesi "baraj riski var" diye algı operasyonlarının hedefi olan MHP, vekil sayısını artırdı. HDP'nin desteklediği 'Altılı Masa'nın ortağı İyi Parti, 2018'e göre oyu biraz erise de bir sandalye fazla almayı bildi. Sinan Oğan'ın ATA İttifakı da milliyetçi seçmenin desteğiyle yüzde 5'in üzerine çıktı.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 16 Mayıs 2023 08:40, Son Güncelleme : 16 Mayıs 2023 08:27
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Seküler milliyetçilik yükselişte

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimi'nin ilk turunda milliyetçi seçmenlere hitap eden siyasi partilerin oylarında yükseliş olması dikkat çekti. ATA İttifakı adayı Sinan Oğan'ın yüzde 5,2, MHP'nin ve İyi Parti'nin yüzde 10'lar civarında oy alması yükselişi gözler önüne serdi.

Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, önümüzdeki süreçte seküler milliyetçiliğin biraz daha yükseleceğini ve Türkiye'de siyasetin bunun üzerinden inşa olacağını söyledi. Daşdemir şöyle konuştu: Bir tarafta HDP'nin desteğini alan bir cumhurbaşkanı adayı vardı. Bunun etrafında konsolide olan HDP-PKK tarafları hem yurt içinde hem de yurt dışında onları sandığa taşıdı. Muhalefet bloku da kazanacağına inandı ancak büyük bir fark oldu.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ

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