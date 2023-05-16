Seküler milliyetçilik yükselişte

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimi'nin ilk turunda milliyetçi seçmenlere hitap eden siyasi partilerin oylarında yükseliş olması dikkat çekti. ATA İttifakı adayı Sinan Oğan'ın yüzde 5,2, MHP'nin ve İyi Parti'nin yüzde 10'lar civarında oy alması yükselişi gözler önüne serdi.

Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, önümüzdeki süreçte seküler milliyetçiliğin biraz daha yükseleceğini ve Türkiye'de siyasetin bunun üzerinden inşa olacağını söyledi. Daşdemir şöyle konuştu: Bir tarafta HDP'nin desteğini alan bir cumhurbaşkanı adayı vardı. Bunun etrafında konsolide olan HDP-PKK tarafları hem yurt içinde hem de yurt dışında onları sandığa taşıdı. Muhalefet bloku da kazanacağına inandı ancak büyük bir fark oldu.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ