Oyuncu Zeynep Beşerler seçmene 'gerizekalı' dedi

Oyuncu Zeynep Beşerler seçim sonuçlarının açıklanması sonrasında sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak "Bu ülke için bu kadar GERİZEKALI çok fazla. Yazık." dedi.

Beşerler gelen tepkiler üzerine de "Arkadaşlar gerçekten itisirim sizinle ama hem uykum geldi hem de gerçekten okuduğunuzu anlamıyorsunuz. Hadi anca gidersiniz" dedi.

Zeynep Beşerler seçim boyunca sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'na destek verdi, Muharrem İnce'nin açıklamalarına "Delirdi" şeklinde yanıt verdi.