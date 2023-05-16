İş dünyası ekonomide adım atılmasını bekliyor

Büyük çekişmeye sahne olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kesin olmayan geçici sonuçları açıklamasının ardından iş dünyasından peş peşe açıklamalar geldi. Seçimlerin ikinci turunun da ilki gibi aynı demokratik olgunluk ve suhulet içinde geçirilmesi temennisinde bulunan iş dünyasının önde gelen örgütlerinin başkanları seçim sürecinin tamamlanmasının ardından başta ekonomi olmak üzere çeşitli konularda bir an önce adım atılması noktasında benzer değerlendirmelerde bulundu. İşte iş dünyası temsilcilerinin görüşleri:

"Milletimiz iradesini sandıkta gösterdi"

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: "14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçim sonuçlarının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye güçlü ve sağlam bir demokrasi geleneğine sahip olduğunu bir defa daha ortaya koymuştur. Yüksek bir katılım oranıyla gerçekleştirilen genel seçimlerde Milletimiz iradesini sandıkta göstermiştir. Milletimizin teveccühü ile Meclis'e seçilen milletvekillerimize başarılar ve hayırlı hizmetler diliyorum. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunun da aynı olgunluk ve suhuletle tamamlanarak milli iradenin tecelli edeceğine inanıyorum."

"Temel meseleler için adım atılmasını temenni ediyoruz"

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan: "Ülkemizde, yıllardan beri süregelen demokrasi birikimi ve seçim geleneğine yakışır bir olgunlukla, son derece huzurlu ve yüksek katılımlı bir seçim görevi başarıyla yerine getirilmiştir. Ortaya çıkan sonuçlara göre 28. Dönem Milletvekili seçimlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne seçilen milletvekillerimizi tebrik ediyor ve yeni çalışma döneminde başarılar diliyorum. İkinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin de aynı duyarlılıkla yapılarak tamamlanacağına olan inancım yüksektir. 28 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan bu seçimlerin şimdiden ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu sürecin de olgunlukla tamamlandıktan sonra başta ekonomi olmak üzere ülkemizin temel meseleleri ile ilgili adımların atılmasını temenni ediyorum."

"Hep birlikte işimize koyulacağız"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Şekib Avdagiç: "14 Mayıs'taki en büyük kazanımımız, milletimizin gösterdiği sağduyu ve demokratik olgunluk oldu. İş dünyası olarak halkımızın Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerini aynı vakarla tamamlayıp, istikrar ve güvenden yana tavrını sürdüreceğine inanıyoruz Düsturumuz; daima 'milli üretim', daima 'özgür ticaret', daima 'daha çok ihracat ve istihdam' ile daima 'güçlü Türkiye'dir. Şimdi seçim sonrasını, öncü Türkiye hedeflerimiz için tahkimatın 'başlangıç noktası' yapmak amacıyla, hep birlikte işimize koyulacağız."

"Milli iradenin kararı her gücün üzerinde"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran: "Seçim sonuçlarının ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Türk milletinin rekor katılım oranıyla sandığa giderek vatandaşlık hak ve görevini yerine getirmesi, demokrasi kültürü yerleşik bir ülke ve toplum olduğumuzu tüm dünyaya göstermiştir. İş dünyası olarak seçimlerin sağduyu ortamında, huzur ve sükünet içerisinde gerçekleşmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinin de aynı sağduyuyla gerçekleşeceğine olan inancımız tamdır. Milli iradenin kararı her gücün üzerindedir."

"Esas prensibimiz daima güçlü Türkiye"

MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı: "14 Mayıs seçim sonuçlarının ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyoruz. Rekor seviyede katılımla gerçekleşen seçim süreci ve milletimizin seçimlerde gösterdiği sağduyu, ülkemiz demokrasisinin olgunluğunu açık bir şekilde ortaya koymuştur. Gelinen noktada milletimizin 28 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerini, aynı özveri ile tamamlayıp, istikrardan yana tavrını sürdüreceğine inanıyoruz. İş dünyası olarak esas prensibimiz; değerleri ve idealleriyle dünyaya örnek, üreten ve daima güçlü Türkiye'dir. Seçim sürecinde ve sonrasında, ülkemizin öncü hedeflerini hayata geçirmek için bir ve beraber olarak var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

"Daha güvenli ekonomik hayat beklentimiz sürüyor"

Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Başkanı Adnan Danışman: "14 Mayıs seçimlerinin Türkiye'nin yaptığı önemli seçimlerden bir tanesi olarak tarihteki yerini aldı. Sonuçların millet iradesini olabildiğince geniş kapsamlı bir şekilde temsil edecek dağılımla tecelli etmesi kıymetlidir. Milletimize hayırlı olsun. Her ne kadar seçim propaganda döneminde kısmen gerilimli ifadelerin çok olduğu imajı bulunsa da seçim sürecinin son derece sükunetle geçmiş olması ve millet iradesinin önünde engellerin çıkmaması memnuniyet verici olmuştur. İş dünyasını en fazla ilgilendiren konu belirsizliklerin ortadan kalkması. Daha öngörülebilir ve daha güvenli bir ekonomik hayat beklentimiz devam etmektedir. Yeni politikaların oluşumunda da istişarelerin etkin bir şekilde yapılabilmesi imkanının olması beklentilerimizle seçimlerin tekrar hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: Ekonomim