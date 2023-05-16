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Erdoğan'dan '28 Mayıs seçimine' yönelik sosyal medya paylaşımı

"Önümüzdeki günleri en güzel, en verimli şekilde değerlendireceğiz. Allah'ın izniyle 28 Mayıs'ı Türkiye Yüzyılı'nın müjdecisi haline getireceğiz"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Mayıs 2023 09:55, Son Güncelleme : 16 Mayıs 2023 09:56
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Erdoğan'dan '28 Mayıs seçimine' yönelik sosyal medya paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Önümüzdeki günleri en güzel, en verimli şekilde değerlendireceğiz. Allah'ın izniyle 28 Mayıs'ı Türkiye Yüzyılı'nın müjdecisi haline getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin en kritik seçimlerinin ilk sınavını Cumhur İttifakı'nın alnının akıyla verdiğini belirtti.

Cumhur İttifakı'nın, kışkırtmalara gelmeden, baskılara aldırmadan, yılgınlığa kapılmadan, zorluklar karşısında pes etmeden canla başla mücadele ettiğini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Her birinize emekleriniz, gayretleriniz, fedakarlıklarınız için teşekkür ediyorum. Rabb'ime bana sizler gibi yol arkadaşları verdiği için binlerce kez hamdediyorum. Şimdi 14 Mayıs'ta elde ettiğimiz başarıyı daha büyük bir zaferle taçlandırma vakti. Seçimlerin ikinci turu 27 Mayıs darbesinin 63'üncü yıl dönümünden bir gün sonra, 28 Mayıs tarihinde yapılacak. Bizler siyasetinin merkezine milli iradeyi, ülkeye ve millete hizmet aşkını koymuş bir ittifakız. Şimdiye kadar bizlere sahip çıkmış, gerektiğinde bu uğurda tanklara meydan okumuş milletimize şükran borcumuzu ancak daha fazla çalışarak, daha fazla koşturarak ödeyebiliriz.

Türkiye bizden hizmet bekliyor, icraat bekliyor, milletimiz bizden kendisini hedefleriyle buluşturmamızı bekliyor. Depremzede kardeşlerimiz bizden bir an önce yaralarının sarılmasını bekliyor. 28 Mayıs seçimi için çalışmaya, sandığın renginin belli olmasıyla birlikte zaten başladık. İnşallah önümüzdeki günleri de en güzel, en verimli şekilde değerlendireceğiz. Allah'ın izniyle 28 Mayıs'ı Türkiye Yüzyılı'nın müjdecisi haline getireceğiz. Sizlere güveniyorum."

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