Borsa güne düşüşle başladı

Seçim 2023
İstanbul'da cumhurbaşkanı seçimindeki oy dağılımı belirlendi
İstanbul'da cumhurbaşkanı seçimindeki oy dağılımı belirlendi
İsim isim CHP'den ayrılacak milletvekilleri
İsim isim CHP'den ayrılacak milletvekilleri
Erdoğan'dan '28 Mayıs seçimine' yönelik sosyal medya paylaşımı
Erdoğan'dan '28 Mayıs seçimine' yönelik sosyal medya paylaşımı
İşte AK Parti'de bakanlık için ismi geçenler
İşte AK Parti'de bakanlık için ismi geçenler
İş dünyası ekonomide adım atılmasını bekliyor
İş dünyası ekonomide adım atılmasını bekliyor
Ekonomide yeni kadro ile mesai başlıyor
Ekonomide yeni kadro ile mesai başlıyor
İşte AK Parti'nin ikinci tur planı
İşte AK Parti'nin ikinci tur planı
İttifaklarla seçime girenler kendi partilerine geçecek
İttifaklarla seçime girenler kendi partilerine geçecek
Seçimde propaganda malzemesi olmuştu: Meyve ve sebzede fiyatlar düştü
Seçimde propaganda malzemesi olmuştu: Meyve ve sebzede fiyatlar düştü
15 partiye denk geçersiz oy çıktı
15 partiye denk geçersiz oy çıktı
CHP seçmenini aldatan Fatih Altaylı özür dilemedi
CHP seçmenini aldatan Fatih Altaylı özür dilemedi
Kılıçdaroğlu, veri akışından sorumlu başkanı görevden aldı
Kılıçdaroğlu, veri akışından sorumlu başkanı görevden aldı
'İmamoğlu ve Yavaş manipülasyon için özür dilesin'
'İmamoğlu ve Yavaş manipülasyon için özür dilesin'
THY, ikinci tur seçimleri için yolcularına ilave haklar tanıdı
THY, ikinci tur seçimleri için yolcularına ilave haklar tanıdı
Erdoğan: Türkiye dünyanın en demokratik ülkelerinden biri olduğunu gösterdi
Erdoğan: Türkiye dünyanın en demokratik ülkelerinden biri olduğunu gösterdi
MHP Genel Başkanı Bahçeli, seçim sonuçlarını değerlendirdi
MHP Genel Başkanı Bahçeli, seçim sonuçlarını değerlendirdi
15 partiden 8'inin genel başkanları milletvekili olarak görev yapacak
15 partiden 8'inin genel başkanları milletvekili olarak görev yapacak
Millet İttifakı partilerinden 39 aday, CHP listesinden Meclise girdi
Millet İttifakı partilerinden 39 aday, CHP listesinden Meclise girdi
Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için seçim takvimi başladı
Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için seçim takvimi başladı
Yurt dışı oylarında son durum
Yurt dışı oylarında son durum
Seçimlerle ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma
Seçimlerle ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma
2. turda 50 bin yeni seçmen oy kullanacak
2. turda 50 bin yeni seçmen oy kullanacak
Meclise giren ünlü isimler
Meclise giren ünlü isimler
İstanbul'da sandıkların tamamı açıldı: İşte sonuçlar
İstanbul'da sandıkların tamamı açıldı: İşte sonuçlar
YSK Başkanı Yener: Sayılmayan 400 bin oy var
YSK Başkanı Yener: Sayılmayan 400 bin oy var
Saadet Partili isim: Yüzyılın aldatması yaşandı
Saadet Partili isim: Yüzyılın aldatması yaşandı
İtirazlar yarın saat 17'ye kadar yapılabilecek
İtirazlar yarın saat 17'ye kadar yapılabilecek
Ünlü piyanist Fazıl Say artık susacağını açıkladı
Ünlü piyanist Fazıl Say artık susacağını açıkladı
TBMM Genel Kurulu yeni vekillerle ne zaman toplanacak?
TBMM Genel Kurulu yeni vekillerle ne zaman toplanacak?
YSK Başkanı Yener: Veri girişi devam ediyor
YSK Başkanı Yener: Veri girişi devam ediyor
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 2,12 azalışla 4.405,99 puandan başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Mayıs 2023 10:07, Son Güncelleme : 16 Mayıs 2023 10:08
Yazdır
Borsa güne düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 95,22 puan ve yüzde 2,12 değer kaybederek 4.405,99 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 8,01 ve holding endeksi yüzde 1,99 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,92 ile ulaştırma, en çok kaybettiren bankacılık oldu.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 6,14 değer kaybederek günü 4.501,21 puandan kapattı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'deki borç limiti krizi ve para politikasına ilişkin belirsizliklerle temkinli bir seyir izlendiğini ifade etti.

Borç limitine ilişkin salı günü Kongre liderleriyle bir kez daha görüşmesi beklenen ABD Başkanı Joe Biden, görüşmelere ilişkin iyimser bir tablo çizerken, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, bugünkü görüşme öncesi yaptığı açıklamalarda, görüşmelere ilişkin "Hala birbirimizden çok uzakta olduğumuzu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Analistler, bugün yurt içinde konut satışları, yurt dışında Almanya'da ZEW beklentiler endeksi, Avro Bölgesi'nde 1. çeyrek büyüme ve ABD'de perakende satışlar ve sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.400 ve 4.250 seviyelerinin destek, 4.600 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Öte yandan, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde, hiçbir adayın seçilme yeterliliğini kazanamadığını, daha önceden ilan edilen seçim takvimine göre, 28 Mayıs 2023 Pazar günü ikinci tur seçimlerinin yapılmasına karar verildiğini bildirdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber