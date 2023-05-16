Deprem nedeniyle naklini başka ile aldıran öğrencilerden 77 bin 647'si okuluna döndü

Mahmut Özer, "Afet bölgesinden farklı illerimize naklini aldıran öğrencilerimizin 77 bin 647'si okulları ve arkadaşlarına yeniden kavuştu." ifadesini kullandı.

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