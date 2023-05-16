Deprem nedeniyle naklini başka ile aldıran öğrencilerden 77 bin 647'si okuluna döndü
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle naklini başka illere aldıran öğrencilerden 77 bin 647'sinin okullarına döndüğünü bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Mayıs 2023 10:08, Son Güncelleme : 16 Mayıs 2023 10:09
Özer, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, deprem bölgesindeki eğitim yuvalarının öğrencilerle buluşturulmasının, hayatın olağan akışının ilerlemesine büyük katkı sağladığını belirtti.
Mahmut Özer, "Afet bölgesinden farklı illerimize naklini aldıran öğrencilerimizin 77 bin 647'si okulları ve arkadaşlarına yeniden kavuştu." ifadesini kullandı.