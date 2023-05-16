İsim isim CHP'den ayrılacak milletvekilleri
CHP kontenjanlarından meclise giren DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Partili 37 milletvekilinin isimleri belli oldu.
Millet İttifakı milletvekili adayları tartışma yaratmıştı.
CHP, Gelecek, Saadet, DEVA ve Demokrat Parti'ye tam 76 milletvekili kontenjanı ayırmıştı.
Onların neredeyse yarısı seçildi ve meclise girdi.
İşte ilerleyen dönemde CHP'den ayrılacak 37 milletvekilinin listesi:
Demokrat Parti: Cemal Enginyurt-İstanbul, Haydar Altıntaş-İzmir, Salih Uzun-İzmir
Saadet Partisi: Mesut Doğan-Ankara, Şerafettin Kılıç-Antalya, Mehmet Atmaca-Bursa, Necmettin Çalışkan-Hatay, Birol Aydın-İstanbul, Mustafa Kaya-İstanbul, Bülent Kaya-İstanbul, Mahmut Arıkan-Kayseri, Hasan Bitmez-Kocaeli, Mehmet Karaman-Samsun
DEVA Partisi: Sadullah Kısacık-Adana, Sadullah Ergin-Ankara, İdris Şahin-Ankara, Burak Dalgın-Balıkesir, Elif Esen-İstanbul, Hasan Karal-İstanbul, Evrim Rızvanoğlu-İstanbul, Mustafa Yeneroğlu-İstanbul, Medeni Yılmaz-İstanbul, Seda Kaya Ösen-İzmir, Selma Aliye Kavaf-Manisa, Mehmet Emin Ekmen-Mersin, Cem Avşar-Tekirdağ
Gelecek Partisi: Selim Temurci-İstanbul, İsa Mesih Şahin-İstanbul, Doğan Demir-İstanbul, Nedim Yamalı-Ankara, Mustafa Bilici-İzmir, Cemalettin Kani Torun-Bursa, Hasan Ekici-Konya, Serap Yazıcı Özbudun-Antalya, Sema Sülün Ün-Denizli, Selçuk Özdağ-Muğla
İYİ Parti: Ahmet Ersagun Yücel-İstanbul