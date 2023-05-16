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Kadınların siyasetteki temsil oranı Cumhuriyet tarihinin en üst seviyesinde

Kadın milletvekillerinin en üst seviyede temsil edildiği Meclis, 28'inci Dönem parlamentosu olacak- Geride kalan yasama döneminde yüzde 17,1 olan kadın milletvekili oranı, bu dönem yüzde 20,1'e çıktı- 28'inci Dönem parlamentosunun en genç milletvekilleri de kadınlardan oluştu

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Mayıs 2023 11:17, Son Güncelleme : 16 Mayıs 2023 11:18
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Kadınların siyasetteki temsil oranı Cumhuriyet tarihinin en üst seviyesinde

- Cumhuriyet tarihi boyunca kadın milletvekillerinin temsili, 28'inci Dönem parlamentosunda en yüksek seviyeye çıktı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, bu dönemde kadın milletvekillerinin siyasetteki temsil oranı yükseldi.

28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin olmayan sonuçlarına göre, Meclis'e giren 600 milletvekilinin 121'ini kadınlar, 479'unu erkekler oluşturdu.

27'nci Dönem parlamentosunda yüzde 17,1 olan kadın temsil oranı, 28'inci Dönem'de yüzde 20,1'e yükseldi.

Meclis'e oran olarak en fazla kadın milletvekili Yeşil Sol Parti'den girdi. Yeşil Sol Parti'den sonra en çok kadın milletvekili olan partiler sırasıyla AK Parti, CHP, İYİ Parti ve MHP oldu.

AK Parti'den 50, CHP ve Yeşil Sol Parti'den 30'ar, İYİ Partiden 6, MHP'den 4, Türkiye İşçi Partisinden ise 1 kadın milletvekili TBMM'de yer aldı.

- En fazla kadın milletvekili AK Parti'de

AK Parti'nin 267 milletvekilinin 50'si kadınlardan oluştu. Buna göre, 27'nci Dönem'de AK Parti'nin yüzde 17,9 olan kadın milletvekili oranı yüzde 18,7'ye çıktı.

Yeşil Sol Parti'nin 61 milletvekilinden 30'unu kadınlar oluşturdu. Yeşil Sol Parti'de kadın temsil oranı yüzde 49 ile diğer partilere göre en yüksek düzeyde.

169 milletvekilinin 30'u kadın milletvekili olan CHP'nin, 27'nci Dönem'de yüzde 12,2 olan kadın milletvekili oranı yüzde 17'ye ulaştı.

50 milletvekilinden yalnızca 4'ü kadın olan MHP'nin geride kalan yasama döneminde yüzde 10 olan kadın milletvekili oranı ise yüzde 8'e düştü.

Genel başkanlığını Meral Akşener'in yaptığı 44 milletvekili bulunan İYİ Partide 6 kadın milletvekili seçildi. İYİ Partinin, 27'nci Dönem'de yüzde 6,9 olan kadın milletvekili oranı yüzde 13,7'ye yükseldi.

- 31 ili kadın milletvekili temsil etmeyecek

28'inci Dönem parlamentosunda 31 ilden kadın milletvekili yer almayacak.

Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çorum, Elazığ, Erzincan, Gümüşhane, Iğdır, Karabük, Karaman, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kütahya, Niğde, Ordu, Rize, Sinop, Tokat, Uşak, Yozgat ve Zonguldak kadın milletvekilleri tarafından Meclis'te temsil edilmeyecek.

- En genç iki vekil de kadın

28'inci Dönem parlamentosunun en gençleri de kadınlardan oluştu. AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir 25, AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak ise 27 yaşında.

Meclis'te kadın milletvekili oranı 2007'den itibaren artışa geçti. 550 milletvekilinin görev yaptığı Meclis'te kadın temsil oranı 2007'de yüzde 9,1; 2011'de yüzde 14,3; 2015'te (7 Haziran) yüzde 17,6; 2015'te (1 Kasım) ise yüzde 14,7; 600 milletvekilinin yer aldığı 27'nci Dönem parlamentosunda da kadın temsili yüzde 17,1 oranında gerçekleşti.

Kadın temsil oranı 28'inci Dönem parlamentosunda ise yüzde 20,1'e ulaştı.

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