Merkez Bankası, bazı ihtiyaç kredilerinde menkul kıymet tesisi kararı aldı

Seçim 2023
Sözcü Kalın: İkinci tur bizim için daha kolay olacak
Sözcü Kalın: İkinci tur bizim için daha kolay olacak
Toç Bir-Sen 'Rakamlarla Tarım Sektörü 2023' kitabını güncelledi
Toç Bir-Sen 'Rakamlarla Tarım Sektörü 2023' kitabını güncelledi
Şırnak'ta 2 jandarma personeli şehit, 1 jandarma ve 1 güvenlik korucusu ağır yaralı
Şırnak'ta 2 jandarma personeli şehit, 1 jandarma ve 1 güvenlik korucusu ağır yaralı
Siber saldırılara karşı uzman yetiştirecek 4 yeni MYO açılıyor
Siber saldırılara karşı uzman yetiştirecek 4 yeni MYO açılıyor
İstanbul'da cumhurbaşkanı seçimindeki oy dağılımı belirlendi
İstanbul'da cumhurbaşkanı seçimindeki oy dağılımı belirlendi
İsim isim CHP'den ayrılacak milletvekilleri
İsim isim CHP'den ayrılacak milletvekilleri
Erdoğan'dan '28 Mayıs seçimine' yönelik sosyal medya paylaşımı
Erdoğan'dan '28 Mayıs seçimine' yönelik sosyal medya paylaşımı
İşte AK Parti'de bakanlık için ismi geçenler
İşte AK Parti'de bakanlık için ismi geçenler
İş dünyası ekonomide adım atılmasını bekliyor
İş dünyası ekonomide adım atılmasını bekliyor
Ekonomide yeni kadro ile mesai başlıyor
Ekonomide yeni kadro ile mesai başlıyor
İşte AK Parti'nin ikinci tur planı
İşte AK Parti'nin ikinci tur planı
İttifaklarla seçime girenler kendi partilerine geçecek
İttifaklarla seçime girenler kendi partilerine geçecek
Seçimde propaganda malzemesi olmuştu: Meyve ve sebzede fiyatlar düştü
Seçimde propaganda malzemesi olmuştu: Meyve ve sebzede fiyatlar düştü
15 partiye denk geçersiz oy çıktı
15 partiye denk geçersiz oy çıktı
CHP seçmenini aldatan Fatih Altaylı özür dilemedi
CHP seçmenini aldatan Fatih Altaylı özür dilemedi
Kılıçdaroğlu, veri akışından sorumlu başkanı görevden aldı
Kılıçdaroğlu, veri akışından sorumlu başkanı görevden aldı
'İmamoğlu ve Yavaş manipülasyon için özür dilesin'
'İmamoğlu ve Yavaş manipülasyon için özür dilesin'
THY, ikinci tur seçimleri için yolcularına ilave haklar tanıdı
THY, ikinci tur seçimleri için yolcularına ilave haklar tanıdı
Erdoğan: Türkiye dünyanın en demokratik ülkelerinden biri olduğunu gösterdi
Erdoğan: Türkiye dünyanın en demokratik ülkelerinden biri olduğunu gösterdi
MHP Genel Başkanı Bahçeli, seçim sonuçlarını değerlendirdi
MHP Genel Başkanı Bahçeli, seçim sonuçlarını değerlendirdi
15 partiden 8'inin genel başkanları milletvekili olarak görev yapacak
15 partiden 8'inin genel başkanları milletvekili olarak görev yapacak
Millet İttifakı partilerinden 39 aday, CHP listesinden Meclise girdi
Millet İttifakı partilerinden 39 aday, CHP listesinden Meclise girdi
Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için seçim takvimi başladı
Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için seçim takvimi başladı
Yurt dışı oylarında son durum
Yurt dışı oylarında son durum
Seçimlerle ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma
Seçimlerle ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma
2. turda 50 bin yeni seçmen oy kullanacak
2. turda 50 bin yeni seçmen oy kullanacak
Meclise giren ünlü isimler
Meclise giren ünlü isimler
İstanbul'da sandıkların tamamı açıldı: İşte sonuçlar
İstanbul'da sandıkların tamamı açıldı: İşte sonuçlar
YSK Başkanı Yener: Sayılmayan 400 bin oy var
YSK Başkanı Yener: Sayılmayan 400 bin oy var
Saadet Partili isim: Yüzyılın aldatması yaşandı
Saadet Partili isim: Yüzyılın aldatması yaşandı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Merkez Bankası, bazı ihtiyaç kredilerinde menkul kıymet tesisi kararı aldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı belirli bir limitin üzerinde olanlar için kredi kartı vasıtasıyla yapılan nakit çekim ve kuyum harcamalarının kredi türüne yüzde 30 oranında menkul kıymet tesisine tabi olmasını kararlaştırdı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Mayıs 2023 12:54, Son Güncelleme : 16 Mayıs 2023 12:55
Yazdır
Merkez Bankası, bazı ihtiyaç kredilerinde menkul kıymet tesisi kararı aldı

Bankalardan edinilen bilgiye göre, TCMB, belirli bir limitin üzerinde olan kredi kartlarında nakit çekim ve kuyum harcamaları için düzenlemeye gitti.

Buna göre, menkul kıymet tesisi uygulaması kapsamında, müşteri bazında kredi kartı limiti belirli bir tutarın üzerinde olanlar için bireysel kredi kartları vasıtasıyla yapılan nakit çekimi ve kuyum harcamalarının kredi türüne göre yüzde 30 oranında menkul kıymet tesisine tabi olmasına ve bugün itibarıyla uygulamaya alınmasına karar verildi.

Kredi türüne göre menkul kıymet tesisine tabi olan ticari nitelikli krediler için getirilen kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisi uygulamasının kapsamı genişletilerek diğer ticari nitelikli krediler ile tüketici kredileri de dahil edilmiş oldu.

Belirlenen kredi türleri bazında ayrı ayrı olmak üzere bir önceki hesaplama tarihine göre büyüme oranlarının yüzde 3'ün üzerinde olması halinde bu oranı aşan kredi tutarı kadar menkul kıymetin bir yıl boyunca bloke olarak tesis edilmesine karar verildi. Söz konusu değişiklik, 26 Mayıs hesaplama tarihinde ve 28 Mayıs hesaplama tarihine göre hesaplanan büyüme oranından itibaren geçerli olacak.

Dönüşüm oranına göre menkul kıymet tesisi uygulamasında mevcut olmayan ancak fiziki altın karşılığı açılan dönüşüm hesaplarının da pay kısmına dahil edilmesine karar verilirken, payda kısmında ise TCMB tarafından yayımlanan tebliğler kapsamında 31 Mart itibarıyla dönüşümü yapılabilecek mevcut ABD doları, avro, İngiliz sterlini ve altın cinsinden yabancı para mevduat/katılım fonu hesabı bakiyeleri dikkate alınacak.

Ayrıca, Tebliğ'in Geçici 9'uncu maddesi kapsamında dikkate alınan yabancı para mevduat/katılım fonundan yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonunun hariç tutulmasına karar verilirken, söz konusu değişiklik 26 Mayıs hesaplama tarihinden itibaren geçerli olacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber