İstanbul'da eşini ve çocuğunu öldüren kişi intihar etti

İnan T'nin müzakereci polislere cevap vermeyerek içeri girmesi ve ardından silah sesi gelmesi üzerine binaya giren özel harekat ekipleri, İnan T. ile eşi Gülay T. ve oğlu Efe T'yi vurulmuş halde buldu.

Pencerede elinde silahla dışarıya not kağıtları atan İnan T'nin bağırarak, eşiyle çocuğunu öldürdüğünü ve intihar edeceğini söylemesi üzerine olay yerine özel harekat ekipleri sevk edildi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net