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İstanbul'da eşini ve çocuğunu öldüren kişi intihar etti

Esenler'de bir kişi, eşini ve çocuğunu öldürüp intihar etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Mayıs 2023 13:15, Son Güncelleme : 16 Mayıs 2023 13:16
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İstanbul'da eşini ve çocuğunu öldüren kişi intihar etti

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Esenler Şube Müdürlüğü ekipleri, Mimar Sinan Mahallesi 79. Sokak'ta bir kişinin elinde silahla camda durduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Pencerede elinde silahla dışarıya not kağıtları atan İnan T'nin bağırarak, eşiyle çocuğunu öldürdüğünü ve intihar edeceğini söylemesi üzerine olay yerine özel harekat ekipleri sevk edildi.

İnan T'nin müzakereci polislere cevap vermeyerek içeri girmesi ve ardından silah sesi gelmesi üzerine binaya giren özel harekat ekipleri, İnan T. ile eşi Gülay T. ve oğlu Efe T'yi vurulmuş halde buldu.

Sağlık ekipleri, 3 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Cesetler, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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