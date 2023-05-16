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İstanbul'da seçim gecesi ailesiyle saldırıya uğradığını iddia eden kişi polise başvurdu

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin ardından Bahçelievler'de eşi ve çocuğunun içinde bulunduğu araca saldırıldığını iddia eden kişinin şikayetine üzerine soruşturma başlatıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Mayıs 2023 13:32, Son Güncelleme : 16 Mayıs 2023 13:34
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İstanbul'da seçim gecesi ailesiyle saldırıya uğradığını iddia eden kişi polise başvurdu

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler'deki Şehit Ahmet Yıldırım Polis Merkezi Amirliğine başvuran Murat A, 15 Mayıs'ta gece saatlerinde ikametine gideceği sırada, tanımadığı bir şahsın aracına tekme attığını ancak yanında eşi ve çocuğu olduğu için durmadan devam ettiğini söyledi.

Bu esnada aracının ön camına 3 içki şişesinin atıldığını ve araç ön camının kırılması nedeniyle 18 aylık kızının topuğundan yaralandığını ifade eden Murat A, yanında bulunan eşi ve çocuğunu korumak için evine doğru aracını sürdüğünü ifade etti.

Murat A, ikametinin önüne geldiğinde yanına yaklaşan bir kişinin hakaret ve küfür edip kendisine saldırdığını anlatarak, daha sonra gelen 2 kişinin daha kendisini darbettiğini savundu.

Bunun üzerine 3 şüpheli hakkında, "kasten yaralama", "mala zarar verme" ve "hakaret" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında Murat A'nın eşinin de ifadesine başvuruldu.

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