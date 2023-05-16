YDUS sonuçları açıklandı
ÖSYM internet sitesniden Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonuçlarını açıkladı
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Mayıs 2023 14:42, Son Güncelleme : 16 Mayıs 2023 14:44
YDUS: Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı
DUYURU
(16 Mayıs 2023)
2022-YDUS: Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
26 Nisan - 02 Mayıs 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan 2022 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2022-YDUS) ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 16 Mayıs 2023 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.
Ek yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI