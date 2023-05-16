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Oy verme süresi 2 gün olan ülkelerde süre 5 güne çıkartıldı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, bugün gerçekleştirilen toplantıda ABD, Kanada, İngiltere, Avustralya ve İrlanda'da oy verme günlerinin 20-24 Mayıs olarak belirlendiğini duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Mayıs 2023 16:02, Son Güncelleme : 16 Mayıs 2023 17:25
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Oy verme süresi 2 gün olan ülkelerde süre 5 güne çıkartıldı

YSK Başkanı Ahmet Yener, bugün gerçekleştirilen toplantıda, çeşitli partilerin yurt dışında bazı ülkelerde oy verme süresinin uzatılmasına yönelik verdikleri dilekçelerin görüşüldüğünü ve taleplerin kabul edildiğini açıkladı. Yener, alınan karara göre ABD, Kanada, İngiltere, Avustralya ve İrlanda'da oy verme günlerinin 20-24 Mayıs olarak belirlendiğini duyurdu.

YSK Başkanı Yener konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Çeşitli basın kuruluşlarında kurulumuzun yurt dışı temsilciliklerde oy verme gün ve saatlerine ilişki değişik açıklamaların bulunduğunu görmekteyiz. Kurulumuz Dışişleri Bakanlığının ve kurulumuzda temsilcisi bulunan siyasi partilerimizden Adalet ve Kalkınma Partisi'yle Cumhuriyet Halk Partisi'nin ortak vermiş oldukları dilekçeyi ayrıca Avustralya Sidney'de Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nin vermiş olduğu ortak dilekçeyi dikkate almış, Dışişleri Bakanlığı'yla Türk Hava Yollarıyla gerek iletişimlerini kurmuş ve Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, İngiltere, Avustralya ve İrlanda'da oy verme saatleri ve günlerine ilişkin siyasi parti temsilcilerimizin de ortak vermiş oldukları dilekçeleri değerlendirilerek 20-24 Mayıs tarihleri arasında oy verme günleri belirlenmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. İkinci tur oylaması on beş günlük bir süreç. Türk siyasi hayatında ilk defa uygulanan bir süreç. Bu nedenle sürenin kısalığı ve acil karar alma süreci de göz önüne alınarak daha önceki ilk tur oylamada da yurt dışındaki temsilciliklerde oy verme gün ve saatleriyle ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı'nın ve siyasi partiler temsilcilerinin de talepleri göz önüne alınarak ufak tefek değişiklikler, düzeltmeler yapılmıştır. Bu düzeltmelerin ikinci oylama süreci içerisinde de siyasi parti temsilcilerimizden ve Dışişleri Bakanlığımızdan gelen talepler değerlendirilerek mümkün oldukça karşılanmaya çalışılmaktadır."

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