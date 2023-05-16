Bursa'da fabrikada vinç devrildi, 1 işçi öldü, 2 işçi yaralandı

Kazada, vincin çevresindeki işçilerden Murat Bayraktar (41), olay yerinde yaşamını yitirdi. İsimleri henüz öğrenilemeyen 2 kişi ise yaralandı.

Nilüfer ilçesindeki Bursa Organize Sanayi Bölgesi Kırmızı Cadde'de faaliyet gösteren fabrikanın bahçesinde çalışma yapılırken, henüz bilinmeyen nedenle vinç devrildi.

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