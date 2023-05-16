İSKİ'den su ve atık su borçları için yapılandırma kararı

Seçim 2023
Malatya ve Kahramanmaraş'ın bazı ilçelerinde seçim sonuçlarına itiraz
Malatya ve Kahramanmaraş'ın bazı ilçelerinde seçim sonuçlarına itiraz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile bir araya geldi
Üniversiteden 'resmi plaka' ile ilgili basın açıklaması
Üniversiteden 'resmi plaka' ile ilgili basın açıklaması
Oy verme süresi 2 gün olan ülkelerde süre 5 güne çıkartıldı
Oy verme süresi 2 gün olan ülkelerde süre 5 güne çıkartıldı
2'nci tur için yurt dışı oy verme tarihleri belli oldu
2'nci tur için yurt dışı oy verme tarihleri belli oldu
Deprem bölgesinde KPSS ücreti kararı
Deprem bölgesinde KPSS ücreti kararı
YDUS sonuçları açıklandı
YDUS sonuçları açıklandı
Şırnak'ta 3 jandarma personeli şehit, 1 güvenlik korucusu ağır yaralı
Şırnak'ta 3 jandarma personeli şehit, 1 güvenlik korucusu ağır yaralı
Gazeteci Kemal Öztürk'ten YSK üyelerine alkış
Gazeteci Kemal Öztürk'ten YSK üyelerine alkış
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı liderleriyle görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı liderleriyle görüşecek
Sözcü Kalın: İkinci tur bizim için daha kolay olacak
Sözcü Kalın: İkinci tur bizim için daha kolay olacak
Toç Bir-Sen 'Rakamlarla Tarım Sektörü 2023' kitabını güncelledi
Toç Bir-Sen 'Rakamlarla Tarım Sektörü 2023' kitabını güncelledi
Siber saldırılara karşı uzman yetiştirecek 4 yeni MYO açılıyor
Siber saldırılara karşı uzman yetiştirecek 4 yeni MYO açılıyor
İstanbul'da cumhurbaşkanı seçimindeki oy dağılımı belirlendi
İstanbul'da cumhurbaşkanı seçimindeki oy dağılımı belirlendi
İsim isim CHP'den ayrılacak milletvekilleri
İsim isim CHP'den ayrılacak milletvekilleri
Erdoğan'dan '28 Mayıs seçimine' yönelik sosyal medya paylaşımı
Erdoğan'dan '28 Mayıs seçimine' yönelik sosyal medya paylaşımı
İşte AK Parti'de bakanlık için ismi geçenler
İşte AK Parti'de bakanlık için ismi geçenler
İş dünyası ekonomide adım atılmasını bekliyor
İş dünyası ekonomide adım atılmasını bekliyor
Ekonomide yeni kadro ile mesai başlıyor
Ekonomide yeni kadro ile mesai başlıyor
İşte AK Parti'nin ikinci tur planı
İşte AK Parti'nin ikinci tur planı
İttifaklarla seçime girenler kendi partilerine geçecek
İttifaklarla seçime girenler kendi partilerine geçecek
Seçimde propaganda malzemesi olmuştu: Meyve ve sebzede fiyatlar düştü
Seçimde propaganda malzemesi olmuştu: Meyve ve sebzede fiyatlar düştü
15 partiye denk geçersiz oy çıktı
15 partiye denk geçersiz oy çıktı
CHP seçmenini aldatan Fatih Altaylı özür dilemedi
CHP seçmenini aldatan Fatih Altaylı özür dilemedi
Kılıçdaroğlu, veri akışından sorumlu başkanı görevden aldı
Kılıçdaroğlu, veri akışından sorumlu başkanı görevden aldı
'İmamoğlu ve Yavaş manipülasyon için özür dilesin'
'İmamoğlu ve Yavaş manipülasyon için özür dilesin'
THY, ikinci tur seçimleri için yolcularına ilave haklar tanıdı
THY, ikinci tur seçimleri için yolcularına ilave haklar tanıdı
Erdoğan: Türkiye dünyanın en demokratik ülkelerinden biri olduğunu gösterdi
Erdoğan: Türkiye dünyanın en demokratik ülkelerinden biri olduğunu gösterdi
MHP Genel Başkanı Bahçeli, seçim sonuçlarını değerlendirdi
MHP Genel Başkanı Bahçeli, seçim sonuçlarını değerlendirdi
15 partiden 8'inin genel başkanları milletvekili olarak görev yapacak
15 partiden 8'inin genel başkanları milletvekili olarak görev yapacak
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

İSKİ'den su ve atık su borçları için yapılandırma kararı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 31 Aralık 2022 tarihinden önceki su ve atık su borçlarının yapılandırılabileceğini duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Mayıs 2023 16:42, Son Güncelleme : 16 Mayıs 2023 16:42
Yazdır
İSKİ'den su ve atık su borçları için yapılandırma kararı

İSKİ'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"31 Aralık 2022 tarihinden önceki su ve atık su borçlarını yapılandırıyoruz. Peşin ödemelerde yüzde 90 oranında gecikme zammı indiriminden yararlanabilir ya da borcunuzu 48 ay taksitlendirebilirsiniz. Yapılandırma için www.iski.istanbul adresini ziyaret edebilir ya da size en yakın İSKİ şube müdürlüğüne müracaat edebilirsiniz. Son başvuru tarihi ise 31 Mayıs 2023."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber