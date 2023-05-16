Erdoğan, Bahçeli ve Aksakal ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve DSP Genel Başkanı Aksakal'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Mayıs 2023 17:47, Son Güncelleme : 16 Mayıs 2023 17:53
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı yapıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DSP Genel Başkanı Aksakal'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti.