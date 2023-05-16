Kılıçdaroğlu'ndan seçim propagandası çalışmaları için yeni atama
Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin eski Kağıthane İlçe Başkanı Mehmet Ali Yüksel'i Genel Başkan Başdanışmanı olarak görevlendirdi. Mehmet Ali Yüksel, siyasi işler ve seçim propagandası çalışmalarını yürütecek.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Mayıs 2023 17:23, Son Güncelleme : 16 Mayıs 2023 17:22
Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin eski Kağıthane İlçe Başkanı Mehmet Ali Yüksel'i Genel Başkan Başdanışmanı olarak görevlendirdi.
Edinilen bilgiye göre, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde CHP İstanbul 2'nci bölge 14'üncü sıradan milletvekili adayı da gösterilen Yüksel, "siyasi işler ve seçim propagandası" çalışmalarını yürütecek.