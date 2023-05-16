Meclis giremeyen ünlü isimler

Türkiye, Cumhurbaşkanı Seçimleri ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 14 Mayıs'ta sandığa gitti.

Seçime kendi logosu ve listesiyle giren Büyük Birlik Partisi oy oranını artırmasına rağmen milletvekili çıkaramadı. Bir önceki seçimde milletvekili olarak meclise giren Genel Başkan Mustafa Destici bu kez meclis dışı kaldı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da seçilemeyen bir diğer Genel Başkan. Ağrı Belediye Başkanlığı'ndan istifa edip AK Parti İzmir milletvekili adayı olan Savcı Sayan'ın oyları da seçilmesi için yeterli olmadı.

Siyasi partiler bu seçimde listelerinde çok sayıda ünlü isme de yer verdi. Türkiye İşçi Partisi'nin adayları oyuncu Mehmet Aslantuğ ve Serhat Özcan ile gazeteci İrfan Değirmenci TBMM'ye giremedi.

Türkiye Komünist Partisi adayı olarak İstanbul'da seçime giren İlyas Salman da seçilemeyen ünlüler arasındaydı.

CHP İstanbul 2'nci bölge 11'inci sıradan milletvekili adayı olan yönetmen ve senarist Onur Aydın, CHP'nin 2'nci bölgeden 8 milletvekili çıkarması nedeniyle Meclis'e giremedi.

Eski milli futbolcu Gökhan Zan, İyi Parti 2'inci sıradan Hatay milletvekili adayı gösterildi.

Ancak yeterli oyu alamayan Zan, milletvekili seçilemedi.

Şarkıcı Davut Güloğlu ise Yeniden Refah Partisi İstanbul 1'inci bölge 2'inci sıradan aday gösterilmişti. Güloğlu, Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul'dan çıkardığı toplam 3 vekil arasında yerini alamadı.