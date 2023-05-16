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'Bazı partilerin oyu sisteme yanlış girildi' iddiasına açıklama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Bazı partilerin oyu sisteme '0' veya eksik olarak yüklendi" iddiasına yönelik açıklama yaptı. Açıklamada, "İddiaya konu görseller YSK değil, CHP'nin sistemine aittir. Tutanak ve YSK verileri doğruyken, bu veriler CHP sistemine yanlış girilmiştir." denildi.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 16 Mayıs 2023 19:45, Son Güncelleme : 16 Mayıs 2023 19:48
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'Bazı partilerin oyu sisteme yanlış girildi' iddiasına açıklama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bazı partilerin oyu sisteme "0" veya eksik olarak yüklendi" iddiası kamuoyunu provoke etmeye yönelik manipülasyondur.

İddiaya konu görseller YSK değil, CHP'nin sistemine aittir. Tutanak ve YSK verileri doğruyken, bu veriler CHP sistemine yanlış girilmiştir."

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