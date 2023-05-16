Dışişleri: 14 Mayıs seçimlerini 489 uluslararası seçim gözlemcisi izledi

Dışişleri Bakımlığı, Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ni izlemek üzere ülkemizde görev yapan uluslararası seçim gözlem misyonlarının ön bulguları hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Üyesi bulunduğumuz Avrupa Konseyi (AK) ile Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) çerçevesindeki yükümlülüklerimiz uyarınca anılan kuruluşlara, ülkemizde 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerini izlemek üzere davette bulunulmuştur. Ayrıca, talepleri üzerine Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİ PA), Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Sekretaryası, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRK PA) ve Akdeniz Parlamenter Asamblesi'nden uluslararası gözlem heyetleri görevlendirilmiştir. Bu çerçevede, ülkemizde düzenlenen seçimleri toplam 489 uluslararası seçim gözlemcisi izlemiştir" denildi.

Açıklamanın devamında, "Söz konusu gözlem misyonlarının faaliyetlerini layığınca yürütebilmeleri için makamlarımız tarafından her türlü işbirliği sağlanmıştır. Seçimlerin, serbest demokratik seçim standartlarına uygun olarak ve AGİT ile AK coğrafyasında örnek gösterilecek bir katılımla gerçekleştirilmiş olduğu söz konusu heyetlerin raporlarına da yansımıştır. Uluslararası gözlemciler ülkemizdeki seçimlerin sandık güvenliğinin sağlandığı, şeffaf, serbest, çoğulcu, adil ve uluslararası standartlara uygun olarak gerçekleştiğini çeşitli açıklamalarıyla teyit etmişlerdir. Seçimlerden sonra AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi (ODIHR) Seçim Gözlem Misyonu (EOM) ile AGİTPA ve AKPM gözlemcilerinin oluşturduğu Uluslararası Gözlem Misyonu (UGM) da seçim sürecine dair tespitlerin yer aldığı 'İlk Bulgular ve Sonuçlar Raporu'nu açıklamış ve basın toplantısı düzenlemiştir. Raporda seçim sürecinin dışına çıkan, bağımsız ve tarafsız gözlem ilkeleriyle bağdaşmayan siyasi içerikli ve itham edici bazı ifadeler üzüntüyle karşılanmıştır. Siyasi analizlerin ve tarafgir yorumların AGİT seçim gözlem misyonlarının güvenilirliğine zarar vereceği unutulmamalıdır" ifadelerine yer verdi.