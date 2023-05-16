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Karaman'da kız meselesi yüzünden kavga çıktı: 1 ölü, 2 yaralı

Karaman'da kız meselesi yüzünde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 16 Mayıs 2023 21:04, Son Güncelleme : 16 Mayıs 2023 21:06
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Karaman'da kız meselesi yüzünden kavga çıktı: 1 ölü, 2 yaralı

Olay, saat 17.00 sıralarında Ahi Osman Mahallesi'nde bulunan Alparslan Türkeş Parkı içerisinde yaşandı. İddiaya göre, Ahmet Ş. (18), Samet Ş. (21), Emrullah Şahan (23) ve Enes Ş. arasında kız meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın sokağa taşarak kavgaya dönüşmesi üzerine Emrullah Ş. kalbinden, Ahmet Ş. karnından, Samet Ş. de elinden bıçaklanarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, olay yerinde güvenlik tedbiri alırken, yaralılar ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kalbinden bıçaklanan Emrullah Şahan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ahmet Ş'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, Samet Ş.'nin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kavgaya karışarak kaçtığı ileri sürülen Enes Ş.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

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