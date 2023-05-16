Karaman'da kız meselesi yüzünden kavga çıktı: 1 ölü, 2 yaralı
Karaman'da kız meselesi yüzünde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Olay, saat 17.00 sıralarında Ahi Osman Mahallesi'nde bulunan Alparslan Türkeş
Parkı içerisinde yaşandı. İddiaya göre, Ahmet Ş. (18), Samet Ş. (21), Emrullah
Şahan (23) ve Enes Ş. arasında kız meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın
sokağa taşarak kavgaya dönüşmesi üzerine Emrullah Ş. kalbinden, Ahmet Ş. karnından,
Samet Ş. de elinden bıçaklanarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık
ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, olay yerinde güvenlik tedbiri
alırken, yaralılar ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kalbinden bıçaklanan Emrullah Şahan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak
hayatını kaybetti. Ahmet Ş'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, Samet Ş.'nin ise
durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kavgaya karışarak kaçtığı ileri sürülen
Enes Ş.'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.