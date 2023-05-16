38 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
Kırşehir'de bir kadın evinde ölü bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Mayıs 2023 23:04, Son Güncelleme : 17 Mayıs 2023 00:00
Ankara Caddesindeki Ünal Apartmanında ikamet eden G.T'den (38) haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine ikamete giren ekipler G.T'nin hareketsiz yattığını gördü.
Olay yerine gelen sağlık ekibi G.T'nin vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleriyle hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından G.T'nin cesedi Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.