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İçişleri Bakanı Soylu: Bütün dünyaya bir demokrasi şöleni gösterdik

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 14 Mayıs'ta yapılan seçimlere ilişkin "Bütün dünyaya bir demokrasi şöleni gösterdik. Türkiye'nin en huzurlu ve en güvenli seçimini geçirdik. Seçim işi aynı zamanda bir hukuk meselesidir. Hukukun üstünlüğü nasıl oluşur, bütün bunlara dünyayı şahit ettik" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 16 Mayıs 2023 23:38, Son Güncelleme : 16 Mayıs 2023 23:40
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İçişleri Bakanı Soylu: Bütün dünyaya bir demokrasi şöleni gösterdik

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'nin ardından AK Parti İlçe Başkanlıklarına yaptığı ziyaretlere devam etti. Gaziosmanpaşa ve Sultangazi AK Parti İlçe Teşkilatlarını ziyaret eden Bakan Soylu, teşkilat üyeleri ve vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı. Gaziosmanpaşa ziyaretinde konuşan Bakan Soylu "Buradaki bütün dava arkadaşlarımıza ve Gaziosmanpaşa teşkilatımıza Cumhur İttifakı'nın bütün bileşenlerine ve aynı zamanda sizin nezdinizde Gaziosmanpaşalı hemşerilerimize teşekkür ediyoruz. Seçim döneminde büyük bir performans ortaya koydunuz. Tayyip Erdoğan bizim için 21 yıl çalıştı bu ülkede. Şimdi biz 12 gün gece gündüz çok çalışacağız çok gayret edeceğiz. Bütün dünyaya bir demokrasi şöleni gösterdik. Türkiye'nin en huzurlu ve en güvenli seçimini geçirdik. Seçim işi aynı zamanda bir hukuk meselesidir. Hukukun üstünlüğü nasıl oluşur, bütün bunlara dünyayı şahit ettik. Bundan daha büyük bir demokrasi dersi yoktur. Bu demokrasi dersi vesilesiyle özellikle ben bütün vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. 5 yıllık büyük bir istikrara kapı açacağız. Bu da Türkiye'nin 100 yıllık kapısını açacak inşallah. Rahat, güvenli, huzurlu, ekonomisi yükselen, istihdamı yükselen, dış ticareti yükselen, güvenliği yükselen bir 5 yıla hep beraber adım atacağız" şeklinde konuştu.

Sultangazi ziyaretinde ise Bakan Soylu "Seçim sandıklarına ne kadar avukat varsa hepsini koyacağız. Okullarda ve sandıklarda müşahit olarak görev alsınlar. Karadeniz'e çay için gidecekler var. Onları teker teker arayalım 'çayım yandı' derler memleket yanar Allah korusun. Bende çaycıyım, bizim çay tarlalarımız var. Netice itibari ile orada bu çayın tamamı aynı anda olgunlaşmaz. Yavaş yavaş olgunlaşır. Çok çalışmamız lazım. Tayyip Erdoğan bu ülkeye 21 yıl boyunca sadakatle çalıştı. Şimdi o kadar çok çalışmalıyız ki, önümüzdeki 5 yıl bu demokrasi şölenini milli irade bayramına çevirmeliyiz. Sultangazi çok başarılı bir iş yaptı. Cumhurbaşkanımızın mitingi de öyle oldu. Onun için şimdi durmak yok yola devam" dedi.

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