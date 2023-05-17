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Erzincan'da İran uyruklu çoban su kanalında ölü bulundu

Erzincan'da çobanlık yapan İran uyruklu kişi HES su kanalında ölü bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Mayıs 2023 07:21, Son Güncelleme : 17 Mayıs 2023 07:22
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Erzincan'da İran uyruklu çoban su kanalında ölü bulundu

Kent merkezine bağlı Günbağı köyünde yaşayan T.G, kendisine ait küçükbaş hayvanlarını otlatan İran uyruklu Bahri Hajıpourkhalkalou'dan (39) haber alamaması üzerine durumu ekiplere bildirdi.

Bölgeye gelen jandarma ve AFAD ekipleri, çobanın en son görüldüğü HES'e ait sulama kanalında arama çalışması başlattı.

Yaklaşık 2 saat bölgede arama ve tarama faaliyeti yürüten ekipler, Hajıpourkhalkalou'nun cesedini kaybolduğu bölgeden yaklaşık 1,5 kilometre ilerde kanala ait mazgal önünde buldu.

Kanaldan çıkarılan ceset, incelemelerin ardından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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