İnce'ye kumpas böyle kuruldu

CHP'nin oyunu bölecek korkusuyla Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye kurulan 'montaj kaset' ve 'sahte dekont' kumpasına ilişkin yürütülen soruşturmanın detayları ortaya çıktı. Bu süreçte FETÖ ve CHP'nin iş birliği yaparak İnce'nin adaylıktan çekilmesinin sağlandığı belirlendi.

İNCE'YE CHP'NİN TROLLERİ SALDIRMIŞ

Yeni Şafak, 13 kişinin gözaltına alındığı soruşturmanın detaylarına ulaştı. Alınan bilgiye göre, montaj görüntüler FETÖ'cü Cevheri Güven ile Ali Yeşildağ tarafından kurgulandı. Twitter'dan paylaşılan bu görüntü sonrası devreye CHP'li isimler girdi. Bu kişilerin CHP'nin sosyal medya trollerinden 'Ankara Kuşu' adlı Twitter hesabının kullanıcısı Oktay Yaşar, Yaşar'ın yakın arkadaşı CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesinde mimar Veli Koçak ve CHP Şişli Gençlik Kolları Teşkilatı eski görevlisi Ozan Özgür Doğru olduğu ortaya çıktı. Koçak'ın, Ankara Kuşu adlı Twitter hesabını Yaşar ile birlikte kullandığı ve bu hesaptan İnce aleyhindeki iftira paylaşımlarını yaptığı öğrenildi.

PAYLAŞIMLARIN YAYILMASI SAĞLANDI

Şüphelilerden Koçak ve Doğru, gözaltında olan isimler arasında bulunurken, firari durumdaki Yaşar'ın yakalanmasına yönelik çalışmalara devam ediliyor. Sahte dekont ve montaj görüntülerin daha fazla kitleye ulaşması için de CHP Gençlik Kolları ile il ve ilçe teşkilatları sahaya çıktı. Ulusal kesimden İnce'ye gelebilecek oyların önünü kesmek için aleyhe paylaşımların yayılması sağlandı. İnce, Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladığı günden beri CHP yönetimi, trolleri ve FETÖ'cülerin hedefi haline geldi.

19 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

Sistematik kumpaslara uğrayan İnce'ye önce sahte dekontlarla saldırıldı. İnce adaylıktan çekilmeyince de devreye FETÖ girdi. 2010'da Deniz Baykal'ı kasetle tasfiye edip Kemal Kılıçdaroğlu'nu koltuğa oturtan FETÖ, bu sefer de 'FETÖ'cülere göreve iade' sözü veren Kılıçdaroğlu'nun önünü açmak için İnce'ye montaj kaset kumpası düzenledi. Kaset kumpasçısı ise Baykal'da olduğu gibi yine firari FETÖ'cü Cevheri Güven'di.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, montaj kaset ve sahte dekontlarla ilgili soruşturma başlatıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, yaptığı incelemelerde 4'ü yurt dışındaki firari FETÖ'cü 19 şüpheliyi tespit etti. Düzenlenen operasyonlarla 13 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, Emniyet'teki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.

Operasyon genişleyecek

Ankara polisi, gözaltındaki şüphelilerin dijital materyallerinin yanı sıra, aralarındaki yazışmaları, HTS verilerini ve Plaka Tanıma Sistemi kayıtlarını inceledi. Şüpheliler arasındaki kumpas bağı teknik incelemelerle kuruldu. Dijital materyallerden yeni delillere ulaşıldı. Bu deliller ışığında soruşturmanın genişleyeceği ve yeni isimlere operasyon düzenlenebileceği öğrenildi.

Whatsapp'tan organize olmuşlar

Veli Koçak ve Ozan Özgür Doğru'nun bu süreçte organize olabilmek için WhatsApp grubu kurduğu ortaya çıktı. CHP'li diğer isimlerin de yer aldığı grupta, itibar suikastı için nasıl bir yol izleneceği ve manipülasyonun nasıl gerçekleştirileceğinin konuşulduğu öğrenildi.

Abdullah Sarıca