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Kılıçdaroğlu'na verilen oyların analizi: İyi Parti seçmeni oy vermedi

HDP'liler dahil, "6'lı Masa"nın tüm ortaklarının desteğini alarak Cumhurbaşkanı adaylığına soyunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başarısızlığında İyi Parti seçmeninin 'olumsuz tavrının' büyük etkisi oldu.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 17 Mayıs 2023 07:59, Son Güncelleme : 17 Mayıs 2023 08:26
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Kılıçdaroğlu'na verilen oyların analizi: İyi Parti seçmeni oy vermedi

Birçok ildeki oy oranları incelendiğinde, İyi Parti seçmeninin Kılıçdaroğlu'na oy vermediği net bir şekilde görüldü. Özellikle milliyetçi-muhafazakar seçmenin yoğunlaştığı illerde, İyi Parti ve CHP'nin aldığı oylara bakıldığında, bu toplam oyların tamamının Kılıçdaroğlu'na verilmediği ortaya çıktı.

Türkiye genelindeki iller tek tek incelendiğinde, Kılıçdaroğlu'nu destekleyen partilerin aldığı toplam oylar ile Cumhurbaşkanlığı seçiminde verilen oylar arasında paralellik bulunmuyor. Bu illere örnek olarak Kırıkkale'de Kılıçdaroğlu'nun oyu yüzde 33 olurken, Kılıçdaroğlu'nu destekleyen İyi Parti, CHP ve Yeşil Sol Parti'ye verilen oyların toplamı yüzde 37'yi aştı. Benzer bir sonuç da Uşak'tan çıktı.

ESMA ALTIN

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