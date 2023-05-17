Türkiye ekonomisine dört koldan saldırı

Altılı Masa'nın yurt dışı temsilcileri, sandıkta bileği bükülmeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dolar ve borsa yoluyla operasyon yapma telaşına girdi. "300 milyar dolar yatırım getiriyorum" diyerek propagandaya başlayan, bu söylem seçmende karşılık bulmayınca dillendirmekten vazgeçen Kılıçdaroğlu'nun Londra merkezli spekülatörleri, borsa aracılığıyla "Ekonomi kötüye gidiyor" algısını yayma telaşına girdi.

Büyük para sahipleri, ellerindeki Türk hisselerinde satışlar yaparak fiyatları düşürme yarışına girdi. 14 Mayıs öncesi başlayan çalışmalar, seçimin ikinci tura kalması üzerine daha da arttı. Bazı kredi derecelendirme kuruluşları Erdoğan'ın seçimi kaybetmesi ile kredi puanlarında yükselme yaşanacağını söylemekten çekinmeyerek sürece müdahale ediyorlar, seçmene yön gösteriyor.

KAAN ZENGİNLİ-