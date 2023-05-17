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9 ilde FETÖ operasyonu: Görevde olanlar dahil 15 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının TSK'daki hücre üyelerine yönelik İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonlarda, aralarında 3 aktif astsubay, 2 uzman çavuş ve bir ihraç üsteğmenin de bulunduğu 15 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Mayıs 2023 08:57, Son Güncelleme : 17 Mayıs 2023 09:06
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9 ilde FETÖ operasyonu: Görevde olanlar dahil 15 gözaltı

İstanbul merkezli Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel yapılanmasına yönelik operasyonda 15 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün güncel faaliyetlerinin tespit edilmesi için çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler, çalışmalar kapsamında haklarında terör örgütü adına beyanlar bulunan, örgütün iletişim modeli olan ankesör veya büfe gibi sabit hatlardan diğer üyelerle iletişime geçen ve onları kamu görevlerine sızdıran 19 şüphelinin kimliğini belirledi.

Yapılan tespitlerin ardından aktif görevde olan 3 astsubay, 2 uzman çavuş, uzman erbaş daha önce ihraç edilen üsteğmen, teğmen, emekli astsubay, istifa etmiş uzman çavuş, 7 eski askeri öğrenci ve bir avukatın yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 15 şüpheli yakalanırken, adresinde bulunmayan bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Yurt dışında bulunduğu tespit edilen 3 zanlı hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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