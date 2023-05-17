Le Monde'un seçim sonuçlarına ilişkin haritası Yunanistan'da tepkiye yol açtı
Fransa'da Le Monde gazetesinin internet sayfasında Türkiye'deki seçim sonuçları için kullandığı harita, Yunanistan'da tepkiye neden oldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Mayıs 2023 10:36, Son Güncelleme : 17 Mayıs 2023 11:09
Konuya haberlerinde geniş yer veren Yunan basını, haritada Rodos, İstanköy, Sakız gibi Doğu Ege adalarının, Türkiye'nin seçim bölgesinde gösterilmesine dikkat çekti.
Yunan basını diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberlerde, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın talimatıyla, Yunanistan'ın Paris Büyükelçisi Dimitrios Zevelakis'in gazete yönetimine mektup göndererek, haritadaki hatanın düzeltilmesini talep ettiği, bunun üzerine haritanın kaldırıldığı belirtildi.
Harita, Le Monde grafik departmanı tarafından hazırlanırken, seçim içeriklerinin kaynağı olarak Anadolu Ajansı gösterildi.Türkiye seçimleri dünya basınında nasıl yer aldı?,
İŞTE O TARTIŞILAN HARİTA: