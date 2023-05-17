Galatasaray, Icardi ile şampiyonluğa koşuyor

Seçim 2023
Muharrem İnce paylaşımları nedeniyle şüphelilerden biri tutuklandı
Muharrem İnce paylaşımları nedeniyle şüphelilerden biri tutuklandı
Bankaların kredi uygulamaları konut satışlarını frenliyor
Bankaların kredi uygulamaları konut satışlarını frenliyor
TÜİK, ilk çeyrek işsizlik verilerini açıkladı
TÜİK, ilk çeyrek işsizlik verilerini açıkladı
9 ilde FETÖ operasyonu: Görevde olanlar dahil 15 gözaltı
9 ilde FETÖ operasyonu: Görevde olanlar dahil 15 gözaltı
CHP'li belediye depremzedeleri önce kovdu, sonra geri adım attı
CHP'li belediye depremzedeleri önce kovdu, sonra geri adım attı
Türkiye ekonomisine dört koldan saldırı
Türkiye ekonomisine dört koldan saldırı
Geçici Meclis Başkanı Devlet Bahçeli olacak
Geçici Meclis Başkanı Devlet Bahçeli olacak
Depremzeden muhalefete tepki: Oy için mi yardım ettiniz?
Depremzeden muhalefete tepki: Oy için mi yardım ettiniz?
Kabineden Meclis yönetimine: İkinci tur sonrası yemin edecekler
Kabineden Meclis yönetimine: İkinci tur sonrası yemin edecekler
AK Parti Isparta'da milletvekili sayısının ikiye yükseldiğini duyurdu
AK Parti Isparta'da milletvekili sayısının ikiye yükseldiğini duyurdu
2'si öğrenci 4 kişinin boğulduğu olayda öğretmenlere soruşturma
2'si öğrenci 4 kişinin boğulduğu olayda öğretmenlere soruşturma
'Şartlarımız kabul edilirse, hükümetin içinde de yer alabiliriz'
'Şartlarımız kabul edilirse, hükümetin içinde de yer alabiliriz'
Erdoğan: Miting düşünmüyorum, depremzedelerle buluşacağım
Erdoğan: Miting düşünmüyorum, depremzedelerle buluşacağım
Şentop: Bakanlar yemin etmediği sürece görevlerine devam edebilir
Şentop: Bakanlar yemin etmediği sürece görevlerine devam edebilir
14 Mayıs seçimlerinin rutin itiraz süreçleri devam ediyor
14 Mayıs seçimlerinin rutin itiraz süreçleri devam ediyor
'Bazı partilerin oyu sisteme yanlış girildi' iddiasına açıklama
'Bazı partilerin oyu sisteme yanlış girildi' iddiasına açıklama
Dört ilde seçim sonuçlarına itiraz edildi
Dört ilde seçim sonuçlarına itiraz edildi
Merkez Bankası'ndan kredi kartıyla avans çekimi için yeni karar
Merkez Bankası'ndan kredi kartıyla avans çekimi için yeni karar
Meclis giremeyen ünlü isimler
Meclis giremeyen ünlü isimler
Erdoğan, Cumhur İttifakı liderleriyle bir araya geldi
Erdoğan, Cumhur İttifakı liderleriyle bir araya geldi
Üniversiteden 'resmi plaka' ile ilgili basın açıklaması
Üniversiteden 'resmi plaka' ile ilgili basın açıklaması
Oy verme süresi 2 gün olan ülkelerde süre 5 güne çıkartıldı
Oy verme süresi 2 gün olan ülkelerde süre 5 güne çıkartıldı
2'nci tur için yurt dışı oy verme tarihleri belli oldu
2'nci tur için yurt dışı oy verme tarihleri belli oldu
Deprem bölgesinde KPSS ücreti kararı
Deprem bölgesinde KPSS ücreti kararı
YDUS sonuçları açıklandı
YDUS sonuçları açıklandı
Şırnak'ta 3 jandarma personeli şehit, 1 güvenlik korucusu ağır yaralı
Şırnak'ta 3 jandarma personeli şehit, 1 güvenlik korucusu ağır yaralı
Gazeteci Kemal Öztürk'ten YSK üyelerine alkış
Gazeteci Kemal Öztürk'ten YSK üyelerine alkış
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı liderleriyle görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı liderleriyle görüşecek
Sözcü Kalın: İkinci tur bizim için daha kolay olacak
Sözcü Kalın: İkinci tur bizim için daha kolay olacak
Toç Bir-Sen 'Rakamlarla Tarım Sektörü 2023' kitabını güncelledi
Toç Bir-Sen 'Rakamlarla Tarım Sektörü 2023' kitabını güncelledi
Ana sayfaHaberler Spor

Galatasaray, Icardi ile şampiyonluğa koşuyor

Spor Toto Süper Lig'de son viraja girilirken şampiyonluk yarışında önemli bir avantaja sahip sarı-kırmızılı takımın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi, skorer performansıyla göz dolduruyor- Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de 17 kez ağları havalandıran Icardi'nin gol attığı 12 maçın 10'undan galibiyetle ayrıldı- Sarı-kırmızılıların son 5 sezondaki en golcü ismi olan Icardi, ligde şampiyonluk yaşayan takımlara karşı forma giydiği tüm maçlarla topu filelerle buluşturdu

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Mayıs 2023 11:08, Son Güncelleme : 17 Mayıs 2023 11:13
Yazdır
Galatasaray, Icardi ile şampiyonluğa koşuyor

- Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında İstanbulspor karşısında aldığı galibiyetle şampiyonluk yarışında önemli bir avantaj elde eden Galatasaray'ın skor yükünü Arjantinli yıldız futbolcu Mauro Icardi çekiyor.

Sezon başında Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) ekibinden kiralanan 30 yaşındaki santrfor, skorer performansını sarı-kırmızılı forma altında da sürdürüyor.

Mauro Icardi, Süper Lig'de bu sezon 18'i ilk 11'de olmak üzere sahaya çıktığı 21 karşılaşmada 17 kez meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Galatasaray, Icardi'nin ligde gol attığı 12 maçın 10'undan galibiyetle ayrılırken, birinde berabere kaldı, birinde ise mağlup oldu.

Sarı-kırmızılı takımın son 3 maçındaki 4 golü de Arjantinli yıldız futbolcu kaydetti.

- Galatasaray'ın son yıllardaki en golcü ismi

Arjantinli futbolcu, son 5 sezonda Galatasaray adına Süper Lig'de en fazla skor üreten isim oldu.

Bafetimbi Gomis'in 2017-2018 sezonunda ligde kaydettiği 29 gollük performanstan sonra hiçbir futbolcu sarı-kırmızılı forma altında Icardi kadar ağları havalandırmadı.

- Şampiyon takımlarla oynanan maçları boş geçmedi

Arjantinli yıldız futbolcusu, Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış takımlara karşı bu sezon forma giydiği tüm maçlarda ağları havalandırdı.

Sarı-kırmızılı takıma transferinden önce oynanan Trabzonspor maçında görev alamayan Icardi, sezonun ilk yarısında Beşiktaş'ı 2-1 yendikleri maçta 2, Medipol Başakşehir'i 7-0 mağlup ettikleri müsabaka ile Fenerbahçe karşısında 3-0 galip geldikleri karşılaşmada da birer kez gol sevinci yaşadı.

Arjantinli futbolcu, sezonun ikinci yarısında ise Trabzonspor'u 2-1 mağlup ettikleri ve Beşiktaş'a 3-1 yenildikleri karşılaşmalarda birer gol attı.

Mauro Icardi, Süper Lig'de şampiyonluk kazanan takımlar karşısında forma giydiği 5 maçta 6 gol kaydetti.

- Kariyerinin en sık gol attığı dönemi yaşıyor

Arjantinli futbolcu, lig kariyerinde en sık gol attığı dönemi sarı-kırmızılı forma altında yaşıyor.

Süper Lig'de sahada kaldığı bin 625 dakikada 17 kez topu filelerle buluşturan Icardi, 95 dakikada bir skor üretme başarısı gösterdi.

Icardi, önemli başarılar kazandığı Inter ve PSG'de bu ortalamayı yakalayamadı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber