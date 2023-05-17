Kısa vadeli dış borç martta yükseldi

Seçim 2023
Muharrem İnce paylaşımları nedeniyle şüphelilerden biri tutuklandı
Muharrem İnce paylaşımları nedeniyle şüphelilerden biri tutuklandı
Bankaların kredi uygulamaları konut satışlarını frenliyor
Bankaların kredi uygulamaları konut satışlarını frenliyor
TÜİK, ilk çeyrek işsizlik verilerini açıkladı
TÜİK, ilk çeyrek işsizlik verilerini açıkladı
9 ilde FETÖ operasyonu: Görevde olanlar dahil 15 gözaltı
9 ilde FETÖ operasyonu: Görevde olanlar dahil 15 gözaltı
CHP'li belediye depremzedeleri önce kovdu, sonra geri adım attı
CHP'li belediye depremzedeleri önce kovdu, sonra geri adım attı
Türkiye ekonomisine dört koldan saldırı
Türkiye ekonomisine dört koldan saldırı
Geçici Meclis Başkanı Devlet Bahçeli olacak
Geçici Meclis Başkanı Devlet Bahçeli olacak
Depremzeden muhalefete tepki: Oy için mi yardım ettiniz?
Depremzeden muhalefete tepki: Oy için mi yardım ettiniz?
Kabineden Meclis yönetimine: İkinci tur sonrası yemin edecekler
Kabineden Meclis yönetimine: İkinci tur sonrası yemin edecekler
AK Parti Isparta'da milletvekili sayısının ikiye yükseldiğini duyurdu
AK Parti Isparta'da milletvekili sayısının ikiye yükseldiğini duyurdu
2'si öğrenci 4 kişinin boğulduğu olayda öğretmenlere soruşturma
2'si öğrenci 4 kişinin boğulduğu olayda öğretmenlere soruşturma
'Şartlarımız kabul edilirse, hükümetin içinde de yer alabiliriz'
'Şartlarımız kabul edilirse, hükümetin içinde de yer alabiliriz'
Erdoğan: Miting düşünmüyorum, depremzedelerle buluşacağım
Erdoğan: Miting düşünmüyorum, depremzedelerle buluşacağım
Şentop: Bakanlar yemin etmediği sürece görevlerine devam edebilir
Şentop: Bakanlar yemin etmediği sürece görevlerine devam edebilir
14 Mayıs seçimlerinin rutin itiraz süreçleri devam ediyor
14 Mayıs seçimlerinin rutin itiraz süreçleri devam ediyor
'Bazı partilerin oyu sisteme yanlış girildi' iddiasına açıklama
'Bazı partilerin oyu sisteme yanlış girildi' iddiasına açıklama
Dört ilde seçim sonuçlarına itiraz edildi
Dört ilde seçim sonuçlarına itiraz edildi
Merkez Bankası'ndan kredi kartıyla avans çekimi için yeni karar
Merkez Bankası'ndan kredi kartıyla avans çekimi için yeni karar
Meclis giremeyen ünlü isimler
Meclis giremeyen ünlü isimler
Erdoğan, Cumhur İttifakı liderleriyle bir araya geldi
Erdoğan, Cumhur İttifakı liderleriyle bir araya geldi
Üniversiteden 'resmi plaka' ile ilgili basın açıklaması
Üniversiteden 'resmi plaka' ile ilgili basın açıklaması
Oy verme süresi 2 gün olan ülkelerde süre 5 güne çıkartıldı
Oy verme süresi 2 gün olan ülkelerde süre 5 güne çıkartıldı
2'nci tur için yurt dışı oy verme tarihleri belli oldu
2'nci tur için yurt dışı oy verme tarihleri belli oldu
Deprem bölgesinde KPSS ücreti kararı
Deprem bölgesinde KPSS ücreti kararı
YDUS sonuçları açıklandı
YDUS sonuçları açıklandı
Şırnak'ta 3 jandarma personeli şehit, 1 güvenlik korucusu ağır yaralı
Şırnak'ta 3 jandarma personeli şehit, 1 güvenlik korucusu ağır yaralı
Gazeteci Kemal Öztürk'ten YSK üyelerine alkış
Gazeteci Kemal Öztürk'ten YSK üyelerine alkış
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı liderleriyle görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı liderleriyle görüşecek
Sözcü Kalın: İkinci tur bizim için daha kolay olacak
Sözcü Kalın: İkinci tur bizim için daha kolay olacak
Toç Bir-Sen 'Rakamlarla Tarım Sektörü 2023' kitabını güncelledi
Toç Bir-Sen 'Rakamlarla Tarım Sektörü 2023' kitabını güncelledi
Ana sayfaHaberler Siyasi

Kısa vadeli dış borç martta yükseldi

Kısa vadeli dış borç stoku, 2022 yıl sonuna kıyasla yüzde 8,7 artarak 161,4 milyar dolara çıktı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Mayıs 2023 11:10, Son Güncelleme : 17 Mayıs 2023 11:11
Yazdır
Kısa vadeli dış borç martta yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Mart 2023 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklandı.

Buna göre, kısa vadeli dış borç stoku, martta 2022 sonuna kıyasla yüzde 8,7 artarak 161,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 8,2 yükselişle 66 milyar dolara, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 2,4 artışla 56 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2022 sonuna göre yüzde 1,3 artarak 10,9 milyar dolara çıktı. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 6,9 oranında yükselerek 21,7 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 0,5 artışla 16,9 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 25,8 yükselişle 16,5 milyar dolara çıktı.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2022 sonuna göre yüzde 1,2 artışla 49,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

- Özel sektörün kısa vadeli dış borcu 90,3 milyar dolar

Tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2022 sonuna göre yüzde 9,9 artışla 31,8 milyar dolar, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 4,0 yükselişle 90,3 milyar dolara oldu.

Bu dönemde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 13,7 yükselerek 84,8 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 3,4 oranında artarak 75,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

2022 yıl sonunda 676 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları 2023 Mart sonu itibarıyla 904 milyon dolar, aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 45 milyon dolar oldu.

Kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonuna bakıldığında, yüzde 46'sı dolar, yüzde 25'i avro, yüzde 11,5'i TL ve yüzde 17,5'i diğer döviz cinslerinden oluştu.

Aynı dönemde, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 203,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Söz konusu stokun 17,1 milyar dolarlık kısmı, Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu.

Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 21, Merkez Bankası'nın yüzde 19,3, özel sektörün ise yüzde 59,7 oranında paya sahip olduğu görüldü.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber